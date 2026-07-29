Il Mattino: “Napoli, Badiashile in pole: il Chelsea apre al prestito. Manna lavora anche alle uscite”

Il mercato del Napoli entra in una fase decisiva. Mentre la squadra si gode i due giorni di riposo dopo il ritiro di Dimaro, la dirigenza continua a lavorare senza sosta per consegnare a Massimiliano Allegri una rosa sempre più competitiva. Come racconta Il Mattino, il confronto tra il tecnico e il direttore sportivo Giovanni Manna è costante, con particolare attenzione al reparto difensivo e alle possibili cessioni.

Secondo Il Mattino, Allegri sta già programmando il trasferimento definitivo a Napoli dopo il ritiro di Castel di Sangro e, insieme a Manna, sta valutando le prossime mosse di mercato. Le riflessioni riguardano soprattutto la difesa, dove l’infortunio di Alessandro Buongiorno, indisponibile fino a fine ottobre, e le condizioni ancora da verificare degli altri centrali spingono il club a valutare un ulteriore investimento.

Il nome in cima alla lista resta quello di Benoit Badiashile. Come riferisce Il Mattino, il difensore francese del Chelsea è il profilo che al momento gode del maggiore gradimento all’interno della shortlist azzurra. Il venticinquenne è destinato a lasciare il club londinese e il Napoli lo considera un’opportunità importante per esperienza, qualità e margini di rilancio.

Secondo Il Mattino, il Chelsea avrebbe già aperto alla trattativa con il Napoli, così come lo stesso calciatore avrebbe dato disponibilità al trasferimento. La formula sulla quale si lavora è quella del prestito, mentre resta ancora da definire l’entità dell’investimento complessivo tra eventuale prestito oneroso e diritto o obbligo di riscatto.

Badiashile, acquistato dal Chelsea per circa 40 milioni di euro dal Monaco, nell’ultima stagione ha disputato appena 16 partite, ma resta un difensore con esperienza internazionale e presenze in Champions League e con la nazionale francese, caratteristiche che lo rendono particolarmente gradito allo staff tecnico.

Parallelamente, Il Mattino conferma che il Napoli mantiene vive anche altre piste. Restano infatti monitorati Jean-Clair Todibo del West Ham, Federico Gatti della Juventus e Tiago Gabriel del Lecce, tutti profili differenti ma ritenuti possibili alternative qualora la trattativa per Badiashile non dovesse andare a buon fine.

Sul fronte delle uscite, la prima operazione potrebbe riguardare Jesper Lindstrom. Come evidenzia Il Mattino, il danese è vicino al ritorno in Germania, con lo Schalke 04 pronto ad accoglierlo dopo che il ritiro di Dimaro ha confermato la sua esclusione dal progetto tecnico.

Non mancano inoltre movimenti attorno ad altri protagonisti della rosa. Il Mattino riferisce che il Fenerbahçe continua a seguire Frank Zambo Anguissa, anche se al momento non è stata presentata un’offerta ufficiale, mentre dall’Inghilterra è arrivato un interessamento del Sunderland che, però, non raggiunge la valutazione richiesta dal Napoli. Il futuro del centrocampista camerunese sarà discusso direttamente con Allegri durante il ritiro di Castel di Sangro.

Anche Romelu Lukaku resta al centro delle valutazioni. Il Besiktas continua a monitorare la situazione dell’attaccante belga, ma Allegri vuole incontrarlo personalmente prima di prendere qualsiasi decisione. Big Rom raggiungerà il gruppo in Abruzzo dopo gli ultimi giorni di vacanza e il faccia a faccia con il tecnico sarà determinante per chiarire il suo futuro.

Infine, Il Mattino segnala che continua a muoversi anche il mercato intorno a David Neres. Dopo l’interesse manifestato nelle scorse settimane dal Galatasaray, anche il Cruzeiro avrebbe fatto sapere di essere interessato a riportare l’esterno brasiliano in patria.