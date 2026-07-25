Gazzetta dello Sport: “Lukaku, il Napoli riflette: Allegri lo vuole ancora al fianco di Hojlund”

Il mercato del Napoli sembra essersi fermato, ma solo in apparenza. Se la priorità resta l’acquisto di un difensore centrale, il futuro di Romelu Lukaku continua a essere uno dei temi più delicati dell’estate azzurra. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il club non considera definitivamente chiuso il capitolo legato all’attaccante belga, destinato a confrontarsi con la società al rientro dalle vacanze.

Secondo Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna ha ribadito che il Napoli non intende intervenire ulteriormente in attacco, pur lasciando aperta una riflessione su Lukaku. «Ora è in vacanza. Quando tornerà, parleremo», ha spiegato il dirigente, lasciando intendere che il futuro del centravanti sarà definito soltanto dopo un confronto diretto.

Come evidenzia ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, sotto il profilo tecnico il Napoli difficilmente potrebbe trovare sul mercato un attaccante con le caratteristiche di Lukaku. Nonostante una stagione condizionata dagli infortuni, il belga ha dimostrato anche al Mondiale di poter essere ancora decisivo grazie alla sua forza fisica, all’esperienza e alla personalità.

Il vero nodo resta quello economico. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport ricorda che Lukaku entra nell’ultimo anno di contratto con un ingaggio da circa 11 milioni di euro lordi, cifra che pesa sulle strategie del club orientate alla riduzione del monte stipendi. Inoltre, per evitare una minusvalenza, il Napoli dovrebbe cederlo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro dopo l’investimento sostenuto nell’estate del 2024.

Negli ultimi mesi non sono mancati alcuni sondaggi provenienti dalla Turchia e dall’Arabia Saudita, ma, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, queste destinazioni non entusiasmano l’attaccante belga. Lukaku vorrebbe continuare a misurarsi ad alti livelli ancora per qualche stagione e il Napoli potrebbe offrirgli un ruolo diverso rispetto al passato.

Massimiliano Allegri, infatti, continua a stimarlo molto. Come sottolinea Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico avrebbe voluto allenarlo già ai tempi della Juventus e oggi lo considera una risorsa preziosa anche come alternativa di lusso a Rasmus Hojlund. L’idea sarebbe quella di utilizzarlo per gestire i numerosi impegni stagionali tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, consentendo al giovane centravanti danese di rifiatare nei momenti più intensi della stagione.

Per questo motivo prende corpo anche un’ipotesi differente rispetto alla cessione. La Gazzetta dello Sport, attraverso l’analisi di Vincenzo D’Angelo, evidenzia la possibilità di rivedere l’attuale contratto del belga, distribuendo l’ingaggio su più stagioni, ad esempio con un accordo biennale accompagnato da un’opzione per un’ulteriore stagione. Una soluzione che permetterebbe al Napoli di alleggerire il peso degli stipendi senza rinunciare a un attaccante di grande esperienza.

Lukaku, dal canto suo, ha sempre manifestato la volontà di restare in azzurro. Dopo aver contribuito alla conquista dello scudetto e della Supercoppa, il belga potrebbe trovare nella gestione Allegri nuovi stimoli e una collocazione diversa all’interno del progetto tecnico. Per la Gazzetta dello Sport, quella della permanenza non è ancora la soluzione più probabile, ma resta una possibilità concreta che il Napoli continuerà a valutare nelle prossime settimane.