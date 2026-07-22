Gazzetta dello Sport: “Adesso si fa il Napoli”

Aurelio De Laurentiis è tornato a Dimaro con un’agenda fitta di appuntamenti e decisioni da prendere. Vincenzo D’Angelo, inviato della Gazzetta dello Sport a Dimaro Folgarida, racconta che il presidente azzurro assisterà alla prima amichevole dell’era Massimiliano Allegri contro l’Arezzo, ma soprattutto sfrutterà la permanenza in Trentino per affrontare i temi legati al mercato, ai rinnovi e alla programmazione futura del club.

Secondo Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis ha realizzato uno dei suoi principali obiettivi affidando la panchina a Massimiliano Allegri. Al nuovo tecnico è stato chiesto di valutare attentamente tutti i giocatori attualmente sotto contratto prima di prendere decisioni definitive sul mercato. La sintonia tra il presidente, Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna viene descritta come totale, con il dirigente impegnato quotidianamente nel trovare soluzioni soprattutto sul fronte delle cessioni, considerate indispensabili per alleggerire una rosa ritenuta troppo ampia.

Come sottolinea ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, De Laurentiis è arrivato a Dimaro insieme all’amministratore delegato Andrea Chiavelli proprio per imprimere un’accelerazione ai dossier ancora aperti. Nei primi colloqui con Allegri, nonostante il tecnico fosse alle prese con uno stato influenzale, si è iniziato a discutere delle caratteristiche della squadra e delle priorità per completare l’organico.

Sul mercato le idee sembrano già definite. Vincenzo D’Angelo, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, spiega che Allegri ha chiesto un vice Di Lorenzo e un nuovo esterno offensivo. Per la fascia destra il Napoli ha già raggiunto un principio d’intesa con Costantino Favasuli, protagonista dell’ultima Serie B con il Catanzaro, anche se resta da superare la concorrenza di altri club interessati al classe 2004.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport conferma che Exequiel Zeballos continua a essere uno degli obiettivi principali. L’attaccante argentino, in scadenza di contratto con il Boca Juniors il 31 dicembre, avrebbe già comunicato al club di non voler rinnovare, scegliendo il Napoli come destinazione preferita. Con gli azzurri esiste un accordo quinquennale da circa 1,3 milioni di euro a stagione e l’obiettivo è chiudere l’operazione entro la fine del mese per consentirgli di aggregarsi alla squadra durante il ritiro di Castel di Sangro.

Tra le priorità figura anche la situazione del portiere. Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport riferisce che Allegri gradirebbe l’arrivo di un nuovo estremo difensore, con Guglielmo Vicario che rappresenta la prima scelta, senza escludere la pista che porta a Kepa Arrizabalaga. Prima, però, sarà necessario definire la cessione di Vanja Milinkovic-Savic.

Non c’è soltanto il mercato tra gli impegni del presidente. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport racconta che nei prossimi giorni De Laurentiis incontrerà le istituzioni locali per avviare il rinnovo dell’accordo che consentirebbe al Napoli di svolgere il ritiro estivo a Dimaro Folgarida anche nelle prossime due stagioni. La volontà del club è quella di continuare a utilizzare la Ski.it Arena, ormai diventata un punto di riferimento della preparazione estiva azzurra.

Infine, spazio ai rinnovi contrattuali. Il Napoli punta a definire presto il prolungamento di Amir Rrahmani, considerato uno dei pilastri degli ultimi successi, mentre è sempre più vicino anche quello di Antonio Vergara. Lo stesso centrocampista, dal palco di Dimaro, ha rassicurato i tifosi spiegando che per la firma manca ormai pochissimo. Un altro tassello del progetto che De Laurentiis vuole consolidare per costruire il futuro del Napoli.