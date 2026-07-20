Napoli tra Centenario, crescita e futuro: Antonio Corbo analizza le tre vite del club azzurro

Il Napoli si prepara a celebrare i suoi cento anni vivendo una fase di profonda trasformazione. Antonio Corbo, sulle pagine di la Repubblica Napoli, descrive il momento del club come un percorso diviso in tre dimensioni: il passato da celebrare, il presente da gestire e il futuro da costruire. Mentre la città si avvicina ai festeggiamenti del Centenario, Aurelio De Laurentiis continua a puntare su eventi di grande impatto, confermando la propria filosofia orientata allo spettacolo e alla valorizzazione del marchio Napoli.

Secondo Antonio Corbo di la Repubblica Napoli, il ritiro di Dimaro rappresenta perfettamente questa strategia. Tra le novità spicca il Dome Museale, uno spazio dedicato alla storia del club con trofei, cimeli e ricordi legati anche alla figura di Diego Armando Maradona. Accanto al museo, cresce anche il successo dello store ufficiale, rinnovato e ampliato, dove le nuove maglie stanno registrando ottime vendite. Il ritiro trentino, giunto alla quindicesima edizione, continua inoltre a rappresentare un importante volano economico per la Val di Sole, grazie anche al contributo di circa un milione di euro garantito da Trentino Marketing e ai benefici che l’evento genera sul territorio.

Come sottolinea ancora Antonio Corbo su la Repubblica Napoli, la crescita del Napoli porta però con sé nuove criticità. L’aumento dell’interesse dei tifosi rende sempre più complessa la gestione degli accessi agli allenamenti. Il sistema di prenotazione tramite TicketOne per assistere alle sedute a Dimaro e le future procedure previste anche per il ritiro di Castel di Sangro hanno generato malumori tra molti sostenitori. L’editorialista evidenzia inoltre le proteste rivolte alla sicurezza privata del club, giudicata in alcuni casi eccessivamente rigida, soprattutto nei confronti dei più giovani, sottolineando come il rapporto con i tifosi resti un patrimonio da preservare.

Sul piano sportivo, Antonio Corbo, sulle colonne di la Repubblica Napoli, richiama l’attenzione sull’ennesimo infortunio di Alessandro Buongiorno. L’editorialista osserva che la nuova stagione si apre ancora con problemi fisici dopo i numerosi stop muscolari registrati negli ultimi anni, auspicando una gestione sempre più personalizzata della preparazione atletica e una stretta collaborazione tra lo staff tecnico di Massimiliano Allegri e quello sanitario. Corbo evidenzia inoltre l’assenza del dirigente medico Raffaele Canonico nel nuovo organigramma, ricordando il delicato tema degli infortuni che hanno caratterizzato le ultime stagioni.

Infine, Antonio Corbo di la Repubblica Napoli guarda al futuro del club, individuando nello stadio il vero nodo strategico dei prossimi anni. L’ipotesi di un nuovo impianto richiederebbe bonifiche, acquisizione delle aree, investimenti molto elevati e tempi lunghi. Per questo motivo l’editorialista ritiene che il Napoli debba valutare con attenzione anche la possibilità di un accordo di lungo periodo con il Comune per la gestione esclusiva dello stadio Diego Armando Maradona, sfruttandone appieno le potenzialità economiche grazie alle nuove tecnologie, agli eventi e ai concerti. La sfida, conclude Corbo, sarà trovare un equilibrio tra investimenti, sostenibilità economica e sviluppo del club nel secondo secolo della sua storia.