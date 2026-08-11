11 Agosto 2026

Infortunio per Mattia Furlani agli Europei di atletica, si ritira nelle qualificazioni del salto in lungo

redazione 10 Agosto 2026
20250307_2863.jpg

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Si ferma Mattia Furlani nelle qualificazioni del salto in lungo agli Europei di atletica, in corso a Birmingham. L’azzurro ha accusato un problema fisico dopo il primo salto da 7.73 ed è stato costretto a ritirarsi, facendo segni eloquenti allo staff con una smorfia di dolore. Si teme una ricaduta dopo la lesione al bicipite femorale destro rimediata a maggio.

L’azzurro è stato portato fuori dallo stadio con una carrozzina. Nelle prossime ore si sottoporrà ad esami per valutare l’entità del problema fisico.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+

Altro

20260810_1618.jpg

Agli Europei di atletica nel getto del peso Fabbri d’oro e Weir d’argento

redazione 11 Agosto 2026
Cricket.jpeg

Cricket, esordio con vittoria per l’Italia all’ICC Men’s World Cup

redazione 10 Agosto 2026
WhatsApp-Image-2026-08-10-at-18.50.25.jpeg

Nuoto, Europei Parigi: Razzetti medaglia d’argento nei 400 misti

redazione 10 Agosto 2026
20260430_3206.jpg

Lettera congiunta di Uefa, Concacaf e Afc contro la Fifa e Infantino: “Fiducia tradita, rispettare l’unità”

redazione 10 Agosto 2026
Lenergy-Pisa-Campione-Serie-A-Q8.jpg

Beach soccer, giù il sipario sulle finali: Pisa e Velletri vincono lo scudetto

redazione 10 Agosto 2026
Shelton.jpg

Shelton batte Fonseca e sfiderà Mensik nei quarti a Montreal. A Toronto avanzano Gauff e Osaka

redazione 10 Agosto 2026

Ultimissime

20260810_1618.jpg

Agli Europei di atletica nel getto del peso Fabbri d’oro e Weir d’argento

redazione 11 Agosto 2026
WhatsApp-Image-2026-08-10-at-19.46.18.jpeg

Campi Flegrei, Fico incontra i rappresentanti delle attività produttive

Anna Gaia Cavallo 10 Agosto 2026
Cricket.jpeg

Cricket, esordio con vittoria per l’Italia all’ICC Men’s World Cup

redazione 10 Agosto 2026
WhatsApp-Image-2026-08-10-at-18.50.25.jpeg

Nuoto, Europei Parigi: Razzetti medaglia d’argento nei 400 misti

redazione 10 Agosto 2026
20260430_3206.jpg

Lettera congiunta di Uefa, Concacaf e Afc contro la Fifa e Infantino: “Fiducia tradita, rispettare l’unità”

redazione 10 Agosto 2026