10 Agosto 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, Lukaku-Fenerbahçe: prima offerta respinta, serve il rilancio”

redazione 10 Agosto 2026
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La prima proposta del Fenerbahçe per Romelu Lukaku non ha convinto il Napoli. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club turco avrebbe messo sul tavolo una cifra intorno ai 5 milioni di euro, praticamente la metà rispetto alla valutazione iniziale fissata dalla società di Aurelio De Laurentiis.

L’operazione, inoltre, è resa più complessa dall’accordo sottoscritto con il Chelsea nell’estate 2024. Come ricorda Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, i Blues conservano infatti il diritto al 40% sull’eventuale futura rivendita dell’attaccante belga. Per questo motivo il Napoli punta a incassare una somma vicina ai 10 milioni di euro, eventualmente poco inferiore, ma comunque molto distante dalla prima proposta arrivata da Istanbul.

LUKAKU VERSO L’ADDIO

Nonostante il rifiuto, la separazione tra Lukaku e il Napoli appare ormai difficilmente evitabile. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, a pesare sono sia l’ingaggio particolarmente elevato del centravanti sia un rapporto con il club che si è progressivamente deteriorato.

Lukaku è legato al Napoli fino al 2027 con uno stipendio da circa 11 milioni di euro lordi, una cifra che la società non intende più sostenere nell’ambito della nuova politica di contenimento dei costi.

Il rinvio del suo arrivo a Castel di Sangro, concordato con il club, rappresenta un ulteriore segnale di una separazione sempre più probabile. La cessione del belga è inoltre considerata fondamentale per dare il via al mercato in entrata del Napoli.

IL FENERBAHÇE DEVE RILANCIARE

Come spiega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la trattativa è entrata in una fase particolarmente delicata. Il Napoli resta in attesa di un rilancio del Fenerbahçe che possa avvicinarsi sensibilmente alle richieste di De Laurentiis.

Nel frattempo Federico Pastorello, agente di Lukaku, è arrivato a Castel di Sangro. La sua presenza era legata anche al rinnovo di Vincenzo Prisco, giovane della Primavera aggregato alla prima squadra, ma inevitabilmente il futuro dell’attaccante belga sarebbe entrato nelle discussioni con la dirigenza azzurra.

I contatti con il Fenerbahçe sarebbero invece portati avanti direttamente da Sebastien Ledure, avvocato di Lukaku, che avrebbe incontrato il presidente del club turco.

Al giocatore sarebbe stato proposto un contratto annuale con uno stipendio netto vicino a quello che avrebbe percepito nell’ultimo anno con il Napoli.

LANG PUÒ TORNARE ALL’AJAX

Il mercato in uscita non riguarda soltanto Lukaku. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport segnala infatti che il Napoli attende novità anche dall’Ajax per Noa Lang.

Il club olandese potrebbe accelerare una volta completata la possibile cessione di Godts al Paris Saint-Germain. Ad Amsterdam si parla di un investimento da circa 25 milioni di euro per riportare Lang nel club in cui è cresciuto e ha esordito tra i professionisti.

Resta da chiarire anche il futuro di Lucca, altro elemento potenzialmente coinvolto nel domino delle cessioni.

ZEBALLOS E FAVASULI ASPETTANO

Le uscite condizionano direttamente anche le operazioni già preparate dal Napoli. Come riferisce ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, a Buenos Aires continua ad aspettare Exequiel Zeballos.

L’esterno del Boca Juniors è stato bloccato da tempo dal Napoli, ma lo stallo sta favorendo il tentativo di inserimento del Celta Vigo.

Situazione analoga per Costantino Favasuli. Il terzino destro del Catanzaro e dell’Under 21 è stato individuato e bloccato dagli azzurri, ma anche il suo arrivo resta subordinato allo sblocco delle cessioni.

Il mercato del Napoli resta quindi un grande gioco di incastri. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la partenza di Lukaku rappresenta la prima tessera da muovere: solo dopo il club potrà accelerare sulle operazioni già preparate in entrata.

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