Il Mattino: “Lukaku e Lang, addio vicino”

Il mercato del Napoli entra in una fase particolarmente intensa. Nonostante il ritiro di Castel di Sangro sia ormai nel vivo, il lavoro della dirigenza prosegue soprattutto sul fronte delle trattative. Come racconta Il Mattino, nelle ultime ore sono continuati i contatti con il Chelsea per cercare di sbloccare l’arrivo di Benoît Badiashile, individuato come principale rinforzo per la difesa di Massimiliano Allegri.

Il Napoli vuole accelerare, pur senza arrivare allo scontro con il club londinese. Secondo Il Mattino, le cifre dell’operazione restano sostanzialmente quelle emerse nei giorni precedenti: circa 3 milioni di euro per il prestito e altri 18-20 milioni per l’eventuale acquisizione definitiva del cartellino.

BADIASHILE PRIMA SCELTA PER LA DIFESA

Il punto centrale della trattativa continua a essere la formula. Il Napoli preferisce mantenere il diritto di riscatto, soprattutto per poter valutare nel corso della stagione l’affidabilità fisica del difensore. I dubbi della società non riguarderebbero infatti le qualità tecniche del francese, bensì la continuità dal punto di vista atletico.

Come sottolinea ancora Il Mattino, il Napoli e l’entourage di Badiashile avrebbero ribadito questa posizione al Chelsea durante i numerosi contatti intercorsi nelle ultime ore.

Allegri vorrebbe avere il nuovo difensore a disposizione già per l’inizio del campionato. La società, però, intende procedere con cautela per evitare errori, pur nella consapevolezza che anticipare la concorrenza potrebbe risultare determinante.

LUKAKU, IL FENERBAHCE FA SUL SERIO

Parallelamente si lavora alle uscite, indispensabili per finanziare le successive operazioni. Il Mattino indica nel Fenerbahce la pista attualmente più concreta per Romelu Lukaku.

Arabia Saudita e Major League Soccer rimangono sullo sfondo, mentre il club turco avrebbe intensificato i contatti per il centravanti belga. La distanza economica, però, resta significativa: il Fenerbahce sarebbe disposto a investire circa 6-7 milioni di euro per il cartellino, mentre il Napoli punta a incassarne almeno 10-12.

A complicare ulteriormente i calcoli c’è proprio il Chelsea. Come ricorda Il Mattino, in base agli accordi stipulati al momento del trasferimento di Lukaku nell’estate del 2024, circa il 40% della futura rivendita del belga dovrebbe essere riconosciuto ai Blues.

Per questo motivo il Napoli non intende accettare offerte considerate troppo basse e punta a raggiungere una cifra che permetta di limitare l’impatto economico dell’operazione. L’entourage di Lukaku starebbe nel frattempo lavorando per trovare un’intesa sulla possibile destinazione turca.

LANG, L’AJAX RESTA ALLA FINESTRA

Un’altra situazione da seguire riguarda Lang. Il Mattino spiega che l’olandese rappresenta uno dei giocatori della rosa in grado di attirare offerte economicamente importanti.

Di fronte a una proposta da almeno 25 milioni di euro, il Napoli sarebbe disposto a prendere seriamente in considerazione la cessione. L’Ajax ha già manifestato interesse e il giocatore sarebbe stato informato della situazione. Lang preferirebbe continuare la propria esperienza in azzurro, ma sarebbe consapevole anche delle esigenze di mercato della società.

Soltanto attraverso un paio di cessioni significative il Napoli potrebbe infatti creare le condizioni economiche necessarie per tentare un nuovo investimento importante nel reparto offensivo.

ANGUISSA AL BIVIO, CAJUSTE IN USCITA

Il mercato coinvolge anche il centrocampo. Come riferisce Il Mattino, al Patini è arrivato Maxime Nana, agente di Anguissa, per affrontare una situazione contrattuale che necessita di una decisione.

Il centrocampista è in scadenza tra un anno e le strade sembrano essere due: rinnovo oppure cessione, ma quest’ultima soltanto in presenza di un’offerta considerata adeguata dal Napoli.

Infine resta da definire anche il futuro di Cajuste. Il Torino sarebbe interessato al centrocampista esclusivamente attraverso la formula del prestito, mentre il Napoli preferirebbe una cessione.

Il Mattino delinea dunque un mercato fatto di incastri: Badiashile resta la priorità per la difesa, ma le partenze di Lukaku e, eventualmente, Lang potrebbero rappresentare le chiavi per sbloccare non soltanto il centrale del Chelsea, ma anche un nuovo importante investimento offensivo.

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