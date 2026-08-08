Corriere dello Sport: “Napoli, doppia sfida al Celta Vigo: Zeballos e Badiashile nei piani di Manna”

Il Napoli sfida il Celta Vigo due volte: sul campo e sul mercato. Gli azzurri affronteranno il club galiziano alle 21 al Patini di Castel di Sangro nella seconda delle tre amichevoli internazionali previste durante il ritiro abruzzese, ma contemporaneamente è entrata nel vivo la corsa a Exequiel Zeballos. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, gli spagnoli stanno infatti provando a inserirsi per l’esterno offensivo argentino che il direttore sportivo Manna segue e avrebbe bloccato ormai da un paio di mesi.

IL CELTA PROVA IL BLITZ PER ZEBALLOS

Zeballos, 24 anni, è in uscita dal Boca Juniors e il suo contratto scadrà a dicembre. Secondo quanto riferisce Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il giocatore non avrebbe intenzione di rinnovare, ma allo stesso tempo vorrebbe evitare di lasciare il club argentino a parametro zero.

L’obiettivo sarebbe quindi trovare una soluzione immediata che permetta anche al Boca Juniors di incassare dalla sua partenza. La valutazione indicata è di circa 10 milioni di dollari, equivalenti a poco meno di 9 milioni di euro.

Il Napoli ha individuato da tempo in Zeballos un profilo capace di aumentare imprevedibilità e qualità nell’uno contro uno del reparto offensivo. L’operazione, però, non è ancora entrata nella fase conclusiva.

Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la strategia del club azzurro in questa fase del mercato resta infatti legata alle cessioni: prima bisognerà liberare spazio nella rosa e ridurre il monte ingaggi, successivamente sarà possibile procedere con nuovi investimenti.

Una situazione di attesa che comporta inevitabilmente dei rischi. Zeballos è fuori rosa da settimane e continua ad allenarsi individualmente nel centro sportivo di Ezeiza. Proprio dello stallo del Napoli sta cercando di approfittare il Celta Vigo, intenzionato a tentare il sorpasso per portare l’argentino in Spagna.

Le prossime ore potrebbero quindi risultare importanti per capire quale direzione prenderà l’operazione.

MANNA INSISTE PER BADIASHILE

Il mercato azzurro non riguarda soltanto l’attacco. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport riferisce che Manna continua a lavorare anche per Benoît Badiashile, difensore centrale mancino del Chelsea individuato per aumentare le alternative nel reparto arretrato dopo il lungo stop di Buongiorno e i problemi di Beukema.

Il nodo principale riguarda la formula dell’operazione. Il Napoli vorrebbe ottenere Badiashile in prestito con diritto di riscatto, mentre il Chelsea preferirebbe inserire un obbligo di acquisto condizionato al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Il centrale francese, 25 anni, era stato acquistato dai Blues nel 2023 per 35 milioni di sterline con un contratto di sette anni e mezzo. La sua ultima stagione è stata condizionata da diversi problemi, con 16 presenze e 1.070 minuti complessivi disputati nelle varie competizioni.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Badiashile sarebbe comunque affascinato dalla possibilità di trasferirsi in Serie A, rilanciarsi con il Napoli e disputare la Champions League. Prima di procedere, però, Manna dovrà trovare con il Chelsea una struttura economica dell’affare compatibile con le esigenze del club azzurro.

AUMENTANO LE DIFFICOLTÀ PER AGUERD

Più complicata appare invece la pista che porta a Nayef Aguerd. Il difensore trentenne del Marsiglia piace al Napoli, ma, come riporta ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, avrebbe già raggiunto un’intesa con la Real Sociedad.

Il club basco sta accelerando i contatti con il Marsiglia per arrivare alla chiusura dell’operazione, rendendo così molto difficile un eventuale inserimento del Napoli.

Per Manna restano dunque aperti due fronti principali: evitare il sorpasso del Celta Vigo per Zeballos e trovare l’intesa con il Chelsea per Badiashile. Sullo sfondo, intanto, c’è proprio la partita del Patini: Napoli-Celta Vigo sarà una sfida sul terreno di gioco, ma il confronto più delicato potrebbe disputarsi contemporaneamente sul mercato.