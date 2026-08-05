Il Mattino: “Napoli, voglio d’Europa”
Il Napoli alza il livello della preparazione estiva. Oggi, a Castel di Sangro, la squadra di Massimiliano Allegri affronta l’Osasuna nel primo vero test internazionale del precampionato, una sfida che rappresenta molto più di una semplice amichevole. Di fronte ci sarà una formazione reduce da tre vittorie consecutive nelle uscite estive contro Racing Club, Ipswich e Norwich, un avversario utile per misurare la crescita degli azzurri in vista della nuova stagione.
Per Allegri il confronto con gli spagnoli segna anche il ritorno sulla scena della Champions League, competizione che ritroverà dopo l’ultima partecipazione con la Juventus nella stagione 2022/23. L’allenatore livornese riparte con l’obiettivo di migliorare il proprio rendimento europeo e soprattutto di riportare il Napoli protagonista dopo la deludente eliminazione nella fase campionato dello scorso anno.
La Champions rappresenta una delle grandi sfide della stagione del Centenario del club. L’obiettivo della società è quello di rilanciare il proprio prestigio internazionale, imparando dagli errori commessi dodici mesi fa, quando infortuni, discontinuità e prestazioni sottotono compromisero il cammino europeo.
Sul campo Allegri continua a lavorare sui propri principi di gioco. L’assenza di Gutierrez dovrebbe aprire uno spazio sulla corsia sinistra per Spinazzola, mentre Kevin De Bruyne, appena rientrato a disposizione insieme a Ngonge, difficilmente verrà impiegato dal primo minuto ma rappresenta una delle novità più attese del ritiro.
L’allenatore cercherà risposte soprattutto sotto il profilo dell’intensità, dell’organizzazione tattica e della condizione atletica, concedendo spazio a gran parte della rosa. La sfida contro l’Osasuna servirà infatti a verificare lo stato di avanzamento del lavoro svolto finora e a preparare il Napoli agli impegni ufficiali, con la Champions League già nel mirino.