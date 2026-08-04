Gazzetta dello Sport: “Badiashile-Napoli, si avvicina l’intesa. Allegri aspetta il rinforzo in difesa”

Il Napoli accelera per regalare a Massimiliano Allegri il difensore richiesto. Dopo la cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen, il club azzurro può finalmente concentrarsi sul principale obiettivo di mercato: Benoît Badiashile. È questo il punto fatto da Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la partenza di Gutierrez ha dato respiro alle casse del club, pur senza modificare la strategia societaria. Il Napoli non reinvestirà integralmente l’incasso, ma ora ha la necessità di intervenire per colmare l’emergenza difensiva che si è aggravata dopo il ritorno di Olivera nel suo ruolo naturale di terzino sinistro.

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, al centro della difesa si è ormai aperta una vera e propria emergenza e Allegri attende il rinforzo prima dell’inizio degli impegni ufficiali.

Il nome in cima alla lista resta Benoît Badiashile.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il difensore del Chelsea ha già raggiunto un’intesa di massima con il Napoli sulla base di un contratto quinquennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione. Il francese, escluso dalla tournée asiatica dei Blues insieme agli altri esuberi, aspetta soltanto l’accordo definitivo tra i due club.

La trattativa procede.

Il Chelsea ha accettato come base di partenza il prestito oneroso da 3 milioni di euro proposto dal Napoli. Restano però da definire le condizioni del riscatto.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il club inglese si sarebbe ora aperto anche alla formula del diritto di riscatto, richiesta dagli azzurri, ma continua a valutare il cartellino del difensore intorno ai 20 milioni di euro, mentre il Napoli punta a una cifra più vicina ai 15 milioni.

Nonostante la distanza residua, negli ultimi giorni si sono registrati passi avanti che alimentano l’ottimismo. Da una parte il Chelsea ha la necessità di sfoltire l’organico, dall’altra il Napoli considera Badiashile il profilo ideale per completare il reparto.

La Gazzetta dello Sport descrive il francese come un difensore di grande struttura fisica, forte nell’anticipo e nelle letture difensive, capace anche di impostare l’azione con qualità e verticalizzazioni, caratteristiche molto apprezzate da Allegri.

Parallelamente continua anche la ricerca del vice Giovanni Di Lorenzo.

Il primo nome resta Costantino Favasuli, esterno classe 2004 del Catanzaro, ma nelle ultime ore stanno risalendo anche le quotazioni del giovane Niccolò Fortini della Fiorentina, classe 2006, capace di giocare su entrambe le fasce e, all’occorrenza, anche da centrale.

Per il Napoli, però, la priorità assoluta resta il difensore centrale: Allegri lo aspetta il prima possibile.