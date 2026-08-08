Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri ritrova i big: De Bruyne, Neres e Gilmour tornano in gruppo”

Massimiliano Allegri ritrova quasi tutto il Napoli alla vigilia dell’amichevole contro il Celta Vigo. Come riporta il Corriere dello Sport, al di là delle scelte che il tecnico effettuerà per la formazione iniziale, la notizia più importante arriva dall’allenamento svolto al Patini: quasi tutti i giocatori della rosa a disposizione hanno partecipato alle prove tecnico-tattiche e alle partitelle.

Tra questi anche Gilmour, Neres e De Bruyne. I tre hanno lavorato insieme ai compagni sia nelle esercitazioni a campo intero sia in quelle su spazi ridotti. Come sottolinea il Corriere dello Sport, resta però da valutare il loro eventuale impiego contro il Celta Vigo: Allegri e il suo staff non intendono correre rischi in questa fase della preparazione.

MCTOMINAY VERSO IL RIENTRO

Indicazioni incoraggianti sono arrivate anche da McTominay. Il centrocampista ha svolto quasi interamente la seduta insieme al resto della squadra, fermandosi soltanto nella parte conclusiva dell’allenamento.

Mercoledì contro l’Osasuna era rimasto in tribuna a causa di un piccolo problema al piede sinistro. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, la decisione definitiva sul suo utilizzo contro il Celta Vigo sarà presa dopo le ultime valutazioni, mantenendo come priorità quella di evitare qualsiasi rischio.

La situazione dell’organico appare dunque decisamente positiva. L’unico indisponibile resta Beukema, che continua a seguire il proprio programma personalizzato per gestire la problematica bilaterale al tendine d’Achille.

LE PROVE DI ALLEGRI

Nel corso della seduta Allegri ha effettuato anche alcune prove di formazione. Il Corriere dello Sport riferisce che una delle prime soluzioni testate dal tecnico prevedeva Milinkovic-Savic tra i pali, con Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera a comporre la linea difensiva.

A centrocampo spazio ad Anguissa, Lobotka e McTominay, mentre il tridente offensivo era formato da Politano, Hojlund e Alisson Santos.

Ancora una volta, dunque, il punto di partenza è stato il 4-3-3, sistema sul quale Allegri sta lavorando con particolare continuità durante il ritiro di Castel di Sangro.

Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, rispetto alla seduta precedente anche le condizioni meteorologiche hanno favorito il lavoro della squadra. Dopo il violento temporale che aveva costretto a interrompere l’allenamento di giovedì, il Napoli ha potuto lavorare con temperature più gradevoli e soltanto qualche tratto di pioggia.

In vista del test con il Celta Vigo, la notizia principale resta comunque il progressivo ritorno dei giocatori finora gestiti con maggiore cautela: Allegri può finalmente cominciare a lavorare con un Napoli sempre più vicino all’organico completo.