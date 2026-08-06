Corriere dello Sport: “Napoli, Lucca convince Allegri: Osasuna battuto 2-1”

Il Napoli continua a crescere nel ritiro di Castel di Sangro e supera 2-1 l’Osasuna nella prima amichevole internazionale dell’estate. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, gli azzurri offrono una prestazione convincente, mostrando progressi sia sul piano tattico sia su quello della personalità. L’analisi di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come la squadra di Massimiliano Allegri abbia dominato gran parte dell’incontro, concedendo agli spagnoli pochissime opportunità.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, uno dei protagonisti della serata è Lorenzo Lucca. L’attaccante risponde presente in un momento delicato, segnando un gol da centravanti puro e offrendo movimenti continui e una presenza costante nell’area avversaria. Il suo rendimento rappresenta un segnale importante per Allegri e per il club, impegnato nella ricerca di valide alternative nel reparto offensivo.

Il Napoli indirizza la gara già nel primo tempo grazie alla rete di Politano, bravo a finalizzare l’assist di Giovane. Nella ripresa arriva il raddoppio firmato proprio da Lucca, servito da Anguissa, prima che Budimir accorci le distanze su calcio di rigore dopo una disattenzione nella costruzione dal basso. Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, quella dal dischetto resta praticamente l’unica vera sbavatura di una prova complessivamente molto solida.

L’aspetto che più soddisfa Allegri è però l’organizzazione della squadra. Il Napoli alterna un pressing aggressivo a momenti di gestione, mantenendo equilibrio e compattezza. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport mette in risalto la crescita collettiva del gruppo, capace di interpretare diversi sistemi di gioco nel corso della partita senza perdere ordine.

Gli azzurri iniziano con il tradizionale 4-3-3, per poi passare nel corso della ripresa al 4-2-3-1 e infine al 3-5-2. Le rotazioni offensive e i continui cambi di posizione tra Lang e Alisson offrono ulteriori indicazioni positive allo staff tecnico, mentre Anguissa si conferma uno dei migliori in campo, dominando il centrocampo con intensità e qualità.

Il tecnico ha inoltre potuto gestire diverse assenze importanti. De Bruyne, appena aggregato al gruppo, Neres, McTominay, Rafa Marin, Beukema e Gilmour non sono stati impiegati o sono rimasti a riposo per motivi precauzionali. Nonostante ciò, il Napoli ha mostrato una buona identità e segnali incoraggianti in vista dell’inizio della stagione.

Come conclude Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il prossimo banco di prova sarà ancora più impegnativo: sabato gli azzurri affronteranno il Celta Vigo, formazione reduce dal sesto posto nella Liga e qualificata alla prossima Europa League.

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