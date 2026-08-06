Libano, un morto e 11 feriti in un raid aereo israeliano a Tebnine
BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – E’ di un morto e 11 feriti il bilancio di raid aereo israeliano a Tebnine, nel distretto di Bint Jbeil, nel Libano del sud. Lo riferisce il quotidiano libanese L’Orient le Jour, secondo cui l’obiettivo del raid era una sala di preghiera situata all’ingresso del cimitero del villaggio.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]
FONTE ITALPRESS
Non perderti tutte le news su Napoli+