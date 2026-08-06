6 Agosto 2026

Darderi al terzo turno del Masters 1000 di Montreal, fuori Cobolli e Sonego

redazione 6 Agosto 2026
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MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Luciano Darderi accede al terzo turno del National Bank Open presented by Rogers, il Masters 1000 canadese di scena a Montreal. Numero 22 del mondo e testa di serie numero 19, l’azzurro ha superato all’esordio il canadese Gabriel Diallo, che si è ritirato per un infortunio alla gamba sinistra quando era sotto 4-6 3-2. Darderi ha raggiunto il terzo turno di un Masters 1000 per la quinta volta in carriera, la seconda sul duro. Giocherà contro Shang Juncheng, ex top 50 oggi numero 281 del mondo, primo cinese al terzo turno nella storia del torneo, che non ha mai affrontato. Frenato da tanti infortuni, ma a Montreal sta mostrando il suo tennis migliore e ha completato contro Andrey Rublev (16 ATP) una delle vittorie più memorabili della sua carriera. Ha annullato cinque match point prima di sorprendere il finalista dell’edizione 2024, capace di salire fino alla Top 5 nel ranking ATP nel 2021, 75 46 76(5) dopo due ore e 44 minuti di gioco, conquistando così la quinta vittoria in carriera contro un Top 20.

Fuori invece Flavio Cobolli, numero 9 Atp, battuto 76(5) 76(2) dal tedesco Yannick Hanfmann, numero 57, che mai prima d’ora aveva battuto un Top 10 sul duro. Cobolli, finalista al Roland Garros, puntava a diventare il secondo italiano a raggiungere le dieci vittorie stagionali sul duro dopo Jannik Sinner. Eliminato anche Lorenzo Sonego che si è arreso a Tallon Griekspoor. L’olandese, numero 69 Atp, si è imposto col punteggio di 76(5) 75. Ieri anche Mattia Bellucci era uscito di scena all’esordio: il tennista lombardo, numero 80 del mondo, ha ceduto al primo turno contro l’argentino Sebastian Baez, numero 48 del raking internazionale, col punteggio di 7-5 6-3.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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