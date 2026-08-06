6 Agosto 2026

Alcaraz non è ancora pronto, lo spagnolo salta anche il Masters 1000 di Cincinnati

redazione 6 Agosto 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz non giocherà nemmeno il Cincinnati Open, il Masters 1000 in Ohio in calendario dal 13 al 23 agosto e che lo spagnolo aveva vinto l’anno scorso in finale su Jannik Sinner, costretto al ritiro per un virus dopo cinque game. “Sappiamo che Carlos sta facendo tutto il possibile per tornare a competere nei tornei il prima possibile – ha dichiarato il direttore del torneo, Bob Moran –. Gli auguriamo una pronta guarigione e speriamo di poterlo accogliere nuovamente a Cincinnati in futuro”.

Il suo ritorno agli allenamenti a pieno regime a fine luglio, e la presenza del suo nome nella lista degli iscritti, aveva indotto all’ottimismo sul suo ritorno in campo. Ma evidentemente il murciano non ha avuto sensazioni positive e ha preferito rinviare ancora il momento della sua discesa in campo dopo l’infortunio. Alcaraz non disputa un incontro ufficiale dalla sfida contro il finlandese Otto Virtanen a Barcellona, lo scorso 14 aprile. Lo spagnolo è stato costretto a rinunciare al Roland Garros, a Wimbledon, ai Masters 1000 di Madrid e Roma, Montreal e ora anche di Cincinnati.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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