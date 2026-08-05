Taddeucci trionfa anche nella 5 km di fondo agli Europei di Parigi, bronzo per Pozzobon

IPA87256094 – Ginevra TADDEUCCI of Italy win the 5 km and is European champion for the second time after 10 km and pose with Barbara POZZOBON of Italy, on the third place during the day six for the European Aquatics Championships Paris 2026 at river Seine on August 5, 2026 in Paris, France. (Photo by Ewen Gavet/Icon Sport/Sipa USA)

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro-Canottieri Napoli) si conferma la più forte agli Europei di nuoto in acque libere, in corso a Parigi. Dopo il successo nella 10 km di ieri, la 29enne toscana è medaglia d’oro nella 5 km, svolta lungo la Senna, davanti all’ungherese Viktoria Mihalyvari Farkas, argento a 2″21 dall’azzurra. Come nella 10 km, anche la medaglia di bronzo va a un’italiana, non è Linda Caponi stavolta ma è Barbara Pozzobon (Fiamme Oro). La 32enne veneta tocca a 3″9 da Taddeucci e difende il gradino più basso del podio dagli attacchi della polacca Tarasiewicz e della francese Delacroix. Più indietro la terza azzurra, ovvero la napoletana Noemi Cesarano (Marina Militare-Time Limit), ottava. L’Italia sale a quota 17 medaglie e si prende la sesta medaglia d’oro della manifestazione.

“Parigi continua a portarmi fortuna, spero di continuare così. Ho fatto più fatica del previsto, mi sentivo pesante e un po’ stanca dopo la 10 km di ieri. Cercavo il podio e non pensavo di vincere. È sempre bello salire sul podio assieme a delle compagne, siamo una squadra fortissima e molto lunga. Con Barbara (Pozzobon, ndr.) ci conosciamo molto bene e in gara cerchiamo di aiutarci tanto”. Così Ginevra Taddeucci, ai microfoni di Sky Sport, dopo la medaglia d’oro. “Era un po’ di tempo che cercavo queste sensazioni e queste emozioni. Sono contenta di essere ripartita con un bronzo. Da quando hanno tolto la 25 km ho cercato di adattarmi a tutte le distanze, cerco di fare sempre il meglio mettendoci il cuore”, afferma invece la veneta Barbara Pozzobon.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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