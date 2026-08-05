5 Agosto 2026

La Juventus piega il Chelsea a Hong Kong, decisivo Zhegrova

redazione 5 Agosto 2026
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HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – La Juventus chiude con una vittoria di prestigio la tournèe asiatica superando 1-0 il Chelsea al Kai Tak Sports Park di Hong Kong davanti a quasi 50 mila spettatori. A decidere l’incontro è una splendida rete di Edon Zhegrova nella ripresa, al termine di una gara intensa e ricca di indicazioni per Luciano Spalletti e Xabi Alonso.

I bianconeri, pur senza poter schierare i nuovi acquisti Randal Kolo Muani e Kerim Alajbegovic, ancora in attesa dell’esordio con la nuova maglia, hanno mostrato segnali incoraggianti soprattutto sul piano dell’organizzazione e della solidità difensiva.Grande attenzione era rivolta anche a Palestra, sempre più protagonista nello scacchiere di Xabi Alonso. L’ex esterno del Cagliari è stato schierato ancora una volta dal primo minuto sulla fascia destra e ha confermato la fiducia del tecnico spagnolo, prima di lasciare il campo insieme agli altri titolari al 66′.

La svolta è arrivata al 68′. Yildiz, entrato pochi minuti prima, ha illuminato la manovra con un assist perfetto per Zhegrova che, di prima intenzione, ha lasciato partire un sinistro imprendibile per Penders, firmando l’1-0 che si è poi rivelato decisivo. Il Chelsea ha provato fino all’ultimo a trovare il pareggio senza però riuscire a superare Perin, decisivo soprattutto sulla conclusione dal limite di Satpaev. Da segnalare anche la passerella finale per Mykhailo Mudryk, rientrato tra i “blues” dopo la lunga squalifica per doping.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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