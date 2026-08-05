Milan-Inter a Perth nel segno di Baresi, un minuto di silenzio e i rossoneri tutti con la maglia numero 6
PERTH (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Prima del derby amichevole tra Milan e Inter a Perth, in Australia, è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Franco Baresi scomparso nei giorni scorsi all’età di 66 anni. A centrocampo la maglia numero 6, con le due squadre abbracciate nel ricordo del difensore simbolo dei rossoneri e della Nazionale italiana. Sul maxi schermo dello stadio l’immagine con la Coppa dei Campioni alzata al cielo e la scritta: “6 per sempre capitano”.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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