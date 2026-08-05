Libia, delegazione italiana a Bengasi per rafforzare la cooperazione

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il presidente della Commissione per gli Affari Esteri del Parlamento libico, Yusuf Al-Aquri, ha ricevuto a Bengasi il console italiano Filippo Colombo e la direttrice dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), Isabella Locafieri, per discutere il rafforzamento della cooperazione bilaterale in settori come sanità, agricoltura, pesca, istruzione e ricerca, nonché lo scambio di competenze legislative. E secondo quanto riportato dall’ufficio stampa del Parlamento libico su Facebook, i partecipanti hanno esaminato le prospettive di cooperazione nei settori giuridico e parlamentare, e lo scambio di esperienze tra i due paesi per sviluppare il sistema legislativo libico, in particolare su migrazione, sviluppo e cooperazione economica, e hanno discusso meccanismi per facilitare la circolazione dei cittadini tra i due paesi.

Al-Aquri ha elogiato il lavoro del consolato italiano a Bengasi e il ruolo dell’AICS nel sostenere i programmi di sviluppo, sottolineando l’importanza di continuare il coordinamento e ampliare la cooperazione. La delegazione italiana ha ribadito l’impegno a sostenere il partenariato con la Libia, rafforzare la cooperazione nei settori dello sviluppo, scientifico e tecnico, ed espandere i programmi di capacity building e ricerca. L’incontro si è concluso con l’impegno a proseguire le consultazioni e il coordinamento per sviluppare le relazioni bilaterali e aprire nuove prospettive di cooperazione, con l’obiettivo di rafforzare il partenariato strategico e affrontare le sfide comuni nell’interesse reciproco. Le due parti hanno concordato di continuare a lavorare insieme per rafforzare la cooperazione in tutti i settori.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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