5 Agosto 2026

Libia, delegazione italiana a Bengasi per rafforzare la cooperazione

Anna Gaia Cavallo 5 Agosto 2026
20230407_0299-e1770674204277.jpg

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il presidente della Commissione per gli Affari Esteri del Parlamento libico, Yusuf Al-Aquri, ha ricevuto a Bengasi il console italiano Filippo Colombo e la direttrice dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), Isabella Locafieri, per discutere il rafforzamento della cooperazione bilaterale in settori come sanità, agricoltura, pesca, istruzione e ricerca, nonché lo scambio di competenze legislative. E secondo quanto riportato dall’ufficio stampa del Parlamento libico su Facebook, i partecipanti hanno esaminato le prospettive di cooperazione nei settori giuridico e parlamentare, e lo scambio di esperienze tra i due paesi per sviluppare il sistema legislativo libico, in particolare su migrazione, sviluppo e cooperazione economica, e hanno discusso meccanismi per facilitare la circolazione dei cittadini tra i due paesi.

Al-Aquri ha elogiato il lavoro del consolato italiano a Bengasi e il ruolo dell’AICS nel sostenere i programmi di sviluppo, sottolineando l’importanza di continuare il coordinamento e ampliare la cooperazione. La delegazione italiana ha ribadito l’impegno a sostenere il partenariato con la Libia, rafforzare la cooperazione nei settori dello sviluppo, scientifico e tecnico, ed espandere i programmi di capacity building e ricerca. L’incontro si è concluso con l’impegno a proseguire le consultazioni e il coordinamento per sviluppare le relazioni bilaterali e aprire nuove prospettive di cooperazione, con l’obiettivo di rafforzare il partenariato strategico e affrontare le sfide comuni nell’interesse reciproco. Le due parti hanno concordato di continuare a lavorare insieme per rafforzare la cooperazione in tutti i settori.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Adolfo-Urso-1-1.jpg

Tavolo Taranto sull’ex Ilva al Mimit, Urso “Già disponibili varie aree, valuteremo con gli enti locali”

Anna Gaia Cavallo 5 Agosto 2026
Jerusalem-East.jpg

Paesi musulmani si riuniscono ad Amman: “Escalation israeliana minaccia la pace regionale”

Anna Gaia Cavallo 5 Agosto 2026
Unicredit.jpeg

Campi Flegrei, da UniCredit misure straordinarie per famiglie e imprese colpite dal sisma

Anna Gaia Cavallo 5 Agosto 2026
Libano-2.jpg

A Roma seconda giornata di colloqui tra Libano e Israele

Anna Gaia Cavallo 5 Agosto 2026
Piantedosi.jpeg

Campi Flegrei, vertice in Prefettura a Napoli con il ministro Piantedosi

Anna Gaia Cavallo 5 Agosto 2026
Carabinieri-Ischia.jpeg

Documenti falsi e truffa, volto “noto” della tv arrestato a Ischia

Anna Gaia Cavallo 5 Agosto 2026

Ultimissime

Musetti.jpg

Esordio ok per Musetti al Masters 1000 di Montreal, sconfitto Mejia in due set

redazione 5 Agosto 2026
Adolfo-Urso-1-1.jpg

Tavolo Taranto sull’ex Ilva al Mimit, Urso “Già disponibili varie aree, valuteremo con gli enti locali”

Anna Gaia Cavallo 5 Agosto 2026
Taddeucci-Pozzobon.jpg

Taddeucci trionfa anche nella 5 km di fondo agli Europei di Parigi, bronzo per Pozzobon

redazione 5 Agosto 2026
Jerusalem-East.jpg

Paesi musulmani si riuniscono ad Amman: “Escalation israeliana minaccia la pace regionale”

Anna Gaia Cavallo 5 Agosto 2026
20260805_2045.jpg

La Juventus piega il Chelsea a Hong Kong, decisivo Zhegrova

redazione 5 Agosto 2026