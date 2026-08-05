Otto incendi ancora attivi in Algeria, mobilitati anche i mezzi aerei

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Otto incendi boschivi e di vegetazione risultano ancora attivi in diverse regioni dell’Algeria, mentre quattordici roghi sono stati spenti su un totale di ventidue incendi registrati nelle ultime ore. Lo rende noto la Protezione civile algerina. Le operazioni di spegnimento proseguono nelle province di Tizi Ouzou, Jijel, Mila, Chlef e Béjaïa, con il supporto di squadre di terra e mezzi aerei, tra cui velivoli antincendio impiegati nelle aree maggiormente colpite.

Secondo la Protezione civile, alcuni dei principali focolai sono già sotto controllo e non rappresentano al momento un pericolo per le aree circostanti, mentre le operazioni di bonifica e contenimento proseguono fino alla completa estinzione degli incendi. L’aggiornamento diffuso dalle autorità evidenzia il costante monitoraggio della situazione nel quadro della campagna estiva di prevenzione e contrasto agli incendi.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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