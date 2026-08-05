5 Agosto 2026

Egitto, il ministro degli esteri Abdelatty sente l’omologo venezuelano: sostegno e vicinanza dopo il terremoto

Anna Gaia Cavallo 4 Agosto 2026
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IPA86037502 – (260625) — CARACAS, June 25, 2026 Photo by Xinhua/ABACAPRESS.COM) — Rescuers work at the ruins of a building in Caracas, Venezuela, June 24, 2026. At least 32 people were killed and more than 700 injured after two powerful earthquakes jolted Venezuela late Wednesday, the country’s acting President Delcy Rodriguez said in an official update early Thursday. (Photo by Marcos Salgado/Xinhua/ABACAPRESS.COM

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdelatty, ha avuto un colloquio telefonico con il nuovo ministro degli Esteri del Venezuela, Felix Plasencia, congratulandosi per la nomina e riaffermando la solidarietà dell’Egitto nei confronti del popolo venezuelano dopo i recenti terremoti che hanno colpito il Paese.

Secondo una nota del Ministero degli Esteri egiziano, Abdelatty ha trasmesso i saluti del presidente Abdel Fattah al Sisi alla presidente venezuelana Delcy Rodríguez, sottolineando che gli aiuti umanitari inviati dal Cairo, su direttiva del capo dello Stato, testimoniano la solidità delle relazioni storiche tra i due Paesi.

Il ministro ha assicurato che l’Egitto continuerà a coordinarsi con Caracas per valutare eventuali ulteriori esigenze umanitarie e ha ribadito la disponibilità delle aziende egiziane a contribuire ai futuri programmi di ricostruzione. I due ministri hanno confermato la volontà di rafforzare la cooperazione bilaterale, in particolare nei settori economico, commerciale e degli investimenti.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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