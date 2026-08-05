Tuffi, Pellacani medaglia d’oro dal trampolino 3 metri agli Europei di Parigi. Conte e Pelligra argento nel sincro dalla piattaforma 10 metri

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Chiara Pellacani domina nel trampolino da 3 metri agli Europei di tuffi, in corso a Parigi. Dopo l’oro nel trampolino da un metro, nel sincro misto 3 metri e nel Team Event, la 23enne romana si mette al collo la quarta medaglia d’oro della manifestazione. Sono 358.05 i punti messi insieme da Pellacani, che precede la britannica Yasmin Harper, argento con 318.70 punti. Bronzo a Nadezhda Trifonova, in rappresentanza degli Atleti Neutrali con 312.40 punti. Ai piedi del podio c’è Elisa Pizzini, quarta con 306.25 punti.Si tratta della quinta medaglia d’oro – la 14esima in totale – agli Europei di Parigi per l’Italia, che si conferma al secondo posto nel medagliere, dietro solamente alla Gran Bretagna.“Sono contentissima, non mi sembra vero: sono davvero felice di come ho affrontato la gara. Mi sono concentrata più sulle sensazioni che sul risultato. Amo questo sport e sto dando tutto nella quotidianità. Sono tanto soddisfatta, spero che i miei risultati avvicinino sempre più giovani alla nostra disciplina”. Così Chiara Pellacani, ai microfoni di Sky Sport, dopo la “sua” quarta medaglia d’oro. “Spero e mi auguro di poter scrivere altre pagine di storia, ovviamente non penso a fare record ma solamente a vivermi il momento e divertirmi. Ho fatto due punteggi buonissimi sia da un metro che sai tre metri ed è il risultato del nostro lavoro”, aggiunge la 23enne romana delle Fiamme Gialle.“Sono contenta per la prestazione: come nel trampolino da un metro sono rimasta in corsa per il podio sino alla fine. Certo, poi uno ci spera e un po’ ci resta male di mancarlo, ma sono consapevole del fatto che sto migliorando. Ora mi aspetta il sincro con Chiara Pellacani. So di avere una grande responsabilità. Saltare con lei è un grande stimolo. Darò il massimo”, afferma invece Elisa Pizzini, quarta classificata, distante sei punti dal bronzo.

CONTE E PELLIGRA D’ARGENTO NEL SINCRO DALLA PIATTAFORMA

Simone Conte e Raffaele Pelligra vincono la medaglia d’argento nel sincro dalla piattaforma 10 metri agli Europei di tuffi, in corso a Parigi. I due azzurri, entrambi romani, rispettivamente di 19 e 17 anni, si rendono protagonisti di una gara perfetta e – nonostante dei coefficienti non elevati – chiudono in seconda posizione la gara, con un totale di 416.46 punti. Imprendibili gli Atleti Neutrali “B”, ovvero Nikita Shleikher e Ruslan Ternovoi, argento ai Mondiali di Singapore nel 2025, oggi d’oro con 443.82 punti. Il bronzo va all’Ucraina di Mark Hrytsenko e Oleksii Sereda (con 406.05 punti) davanti ai britannici Ben Cutmore e Euan McCabe (quarti, con 397.59 punti).

“Ce l’abbiamo messa tutta e non ci siamo mai tirati indietro: sempre a testa alta, davanti a tutti. È stata una gara entusiasmante: ci guardavamo e ci incitavamo a vicenda dopo ogni tuffo. Durante la gara ci siamo resi conto di ciò che stavamo facendo, ma abbiamo cercato di rimanere impassibili”. Così Simone Conte, ai microfoni di Sky Sport, dopo la medaglia d’argento. “I Mondiali Juniores ci hanno unito molto e questa medaglia è importantissima per noi. Quando sono in gara cerco di pensare ad altro e ho cercato di guardare la classifica il meno possibile. Vedere i miei amici e parenti nel pubblico mi ha tranquillizzato molto”, afferma invece Pelligra.

ITALIA DI BRONZO NEL TEAM TECH DEL NUOTO ARTISTICO

L’Italia è di bronzo nel tecnico a squadre degli Europei di nuoto. La squadra azzurra, composta da Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice, totalizza 284.6725 punti e precede di 8 punti la Francia, che chiude in quarta posizione (276.4857). L’oro è degli Atleti Neutrali B, che scavallano i 300 punti (303.2467), davanti alla Spagna (argento a quota 296.4299).

“Siamo molto contente. E’ la nostra seconda medaglia dopo quella vinta ieri. Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi e siamo felicissime. Abbiamo dato il massimo”. Così, ai microfoni di Sky Sport, le componenti del team di nuoto artistico azzurro dopo il bronzo vinto oggi nella prova a squadre di tecnico. Per Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice, poi, come riporta il sito della Fin, i complimenti del tecnico responsabile degli esercizi di squadra dell’Italia, Roberta Farinelli. “Sono soddisfatta per come hanno nuotato ed emozionata perché quando sono sulla pedana mi emoziono così tanto che a volte l’adrenalina mi spenge per quanto è forte. Sono contenta per loro e di tutto il lavoro che abbiamo fatto durante l’anno. Siamo stati a casa pochissimo, perché abbiamo partecipato a tutte le tappe di coppa del mondo; siamo stati a San Francisco per due settimane in collegiale. Diciamo che la Federazione Italiana Nuoto ha creduto in noi e questo penso che ripaghi tutto il movimento, sia quello della nazionale che più in generale in Italia. Ringrazio la Federazione per questo“, ha detto Farinelli.

“Per il momento siamo soddisfatte, diciamo che abbiamo davanti due Nazioni che lotteranno per le medaglie olimpiche e che sono tra le più titolate in questo momento, assieme alla Cina. Questo – continua il tecnico azzurro – era anche un banco di prova per vedere a che punto siamo arrivati con i risultati. Abbiamo fatto dei piccoli cambi nelle spinte per poter alzare il ‘DD’ e questa strategia ci ha dato ragione, perché oggi la prima spinta del tecnico era fantastica: abbiamo preso 9.75. Poi, certo, a settembre ci metteremo al lavoro perché l’obiettivo sarà il Mondiale di Budapest, dove troveremo anche Messico, Cina e Stati Uniti. Insomma, dobbiamo salire per cercare di qualificarci per Los Angeles 2028″.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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