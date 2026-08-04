4 Agosto 2026

Dal parquet alla solidarietà, l’impegno di Giampaolo Ricci / Video

redazione 4 Agosto 2026
Ricci-.jpeg

MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo costruito aule, dormitori, laboratori e anche un campo da basket, uno da pallavolo e uno sterrato con le porte per giocare a calcio. Un sogno diventato realtà, quello di una scuola in Tanzania e che oggi accoglie decine di ragazze e ragazzi. Non stiamo cercando di cambiare soltanto la vita di quei ragazzi, ma anche quella delle loro famiglie, degli insegnanti e di tutte le persone che lavorano nella struttura. È una piccola goccia, ma tante piccole gocce possono davvero formare un oceano”. Queste le parole di Giampaolo Ricci, nazionale di basket e capitano dell’Olimpia Milano campione d’Italia.

In una intervista per la piattaforma tv di ASI, ASI Play, racconta la sua vita dentro e fuori dal campo con un occhio particolare alla solidarietà e alla sua Amani Education, che da anni aiuta i bambini nel continente africano e che è entrata in ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane attraverso il suo Terzo Settore e l’Area Cultura coordinata da Michele Cioffi.

Nella stessa puntata di agosto, di particolare interesse anche la storia di Vanessa Casu che coinvolgerà nel profondo: cantautrice, batterista, atleta di kickboxing e content creator italiana. Romana, laureata in Comunicazione, Media e Giornalismo a La Sapienza, Vanessa ha perso completamente la vista all’età di 20 anni. Sui social e media, con il suo modo ironico e diretto, racconta la sua quotidianità e smonta gli stereotipi legati alla disabilità, con un compagno speciale: il suo cane-guida Pancake.

Spazio poi alla voce del segretario generale di ASI Achille Sette che traccia, prima delle vacanze estive, un bilancio complessivo indicando orizzonti e obiettivi da perseguire e raggiungere nel prossimo futuro. E poi i servizi sui tuffi dalle grandi altezze di Marmeeting, l’Integration Cup (il torneo conclusivo dei “Mundialido” che si gioca nelle varie città italiane ed europee e nel quale si sfidano le comunità di origine straniera residenti), i Mondiali di Paracadutismo, l’approfondimento sulle tute ignifughe nel mondo dei motori e il punto del direttore editoriale di Italpress Italo Cucci sulle prospettive della Nazionale italiana.

– Foto ufficio stampa Asi –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+

Altro

20260804_1921.jpg

Sfida al Chelsea, Spalletti “Con i nuovi acquisti ora la Juve è più forte”

redazione 4 Agosto 2026
Paltrinieri-Wellbrock.jpg

Europei nuoto di fondo, Paltrinieri 4° nella 10 km vinta da Wellbrock

redazione 4 Agosto 2026
20260804_0134.jpg

Chivu “Voglio vedere crescita, il derby è speciale per tutti”

redazione 4 Agosto 2026
Berrettini.jpg

Atp Masters 1000 Montreal, Berrettini out all’esordio contro Navone

redazione 4 Agosto 2026
Santoro.jpg

Tuffi, bronzo europeo per Santoro-Belotti nel sincro 3 metri

redazione 3 Agosto 2026
Team-Free-Italia.jpg

Nuoto artistico, il Team Free azzurro conquista la medaglia di bronzo agli Europei di Parigi

redazione 3 Agosto 2026

Ultimissime

20260804_1921.jpg

Sfida al Chelsea, Spalletti “Con i nuovi acquisti ora la Juve è più forte”

redazione 4 Agosto 2026
Gaza-Aiuti-Egitto.jpg

La Mezzaluna Rossa Egiziana invia un convoglio con oltre 3.430 tonnellate di aiuti a Gaza

Anna Gaia Cavallo 4 Agosto 2026
Ricci-.jpeg

Dal parquet alla solidarietà, l’impegno di Giampaolo Ricci / Video

redazione 4 Agosto 2026
ambulanza.jpg

Precipita dal balcone nel Napoletano, muore operaio di 54 anni

Anna Gaia Cavallo 4 Agosto 2026
Paltrinieri-Wellbrock.jpg

Europei nuoto di fondo, Paltrinieri 4° nella 10 km vinta da Wellbrock

redazione 4 Agosto 2026