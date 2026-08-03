3 Agosto 2026

Ranking Atp, 83 settimane da numero uno del mondo per Sinner. Cobolli sale 8°, Alcaraz torna 2°

redazione 3 Agosto 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Diventano 83, con quella attuale, le settimane da numero 1 del mondo di Jannik Sinner, che resta stabile davanti a tutti nel ranking Atp, aggiornato oggi, in attesa comunque dell’esito della finale di Washington fra Taylor Fritz e Rafael Jodar. L’azzurro comanda il ranking internazionale con i suoi 13.450 punti. Piccolo cambio alle spalle dell’altoatesino: lo spagnolo Carlos Alcaraz è tornato al secondo posto, scavalcando il tedesco Alxander Zverev, sceso in terza posizione.

Migliora il suo primato, guadagnando un gradino, Flavio Cobolli, che adesso è numero 8. Doppio balzo in avanti invece per Lorenzo Musetti, tornato sui campi di gioco nella capitale statunitense, salito al gradino numero 13. Segno positivo anche per Luciano Darderi, che sale al 22° posto (+1). Stabile Matteo Arnaldi (35). Altri segni positivi poi per Matteo Berrettini, ora 40 (+1) e per Mattia Bellucci, adesso 80 (+1). Sempre a proposito di azzurri, scende di otto posizioni Lorenzo Sonego, ora al gradino 88. Seguono, nella top 150, Andrea Pellegrino (134) e Stefano Travaglia (140).

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 13.450 (–)2. Carlos Alcaraz (Esp) 8.160 (+1)3. Alexander Zverev (Ger) 8.120 (-1)4. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.740 (–)5. Novak Djokovic (Srb) 3.760 (–)6. Daniil Medvedev (Rus) 3.620 (+1)7. Alex De Minaur (Aus) 3.560 (-1)8. Flavio Cobolli (Ita) 3.330 (+1)9. Taylor Fritz (Usa) 3.230 (+1)10. Ben Shelton (Usa) 2.680 (-2)

Così gli altri italiani:

13. Lorenzo Musetti 2.375 (+2)22. Luciano Darderi 2.025 (+1)35. Matteo Arnaldi 1.299 (–)40. Matteo Berrettini 1.088 (+1)80. Mattia Bellucci 754 (+1)88. Lorenzo Sonego 718 (-8)134. Andrea Pellegrino 454 (+3)140. Stefano Travaglia 429 (+2)161. Francesco Maestrelli 349 (-12)164. Luca Nardi 346 (+1)170. Marco Cecchinato 332 (+4)178. Federico Cinà 318 (+3)192. Gianluca Cadenasso 289 (+6)

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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