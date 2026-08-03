3 Agosto 2026

Pelati d’argento nel solo libero agli Europei di nuoto artistico di Parigi

redazione 3 Agosto 2026
Filippo-Pelati-e1785747542937.jpg

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Filippo Pelati vince la medaglia d’argento nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico degli Europei, in corso a Parigi. Quarta medaglia per il 19enne di Ferrara in questa rassegna continentale, dopo l’argento nel solo tecnico e le due medaglie (argento e bronzo) nel duo misto (tecnico e libero). L’azzurro chiude al secondo posto la finale del solo libero con il punteggio di 252.8713. L’oro va al britannico Ranjuo Tomblin con 258.9188 punti; mentre lo spagnolo Jordi Caceres Iglesias chiude il podio con 229.2599. Si tratta della settima medaglia per l’Italia a Parigi, che finora ha conquistato tre ori, tre argenti e un bronzo. Nel nuoto artistico è la quarta, alla quale si sommano i tre ori vinti dal team azzurro di tuffi.

“Sono molto soddisfatto anche della routine di oggi. La porto da due anni, sono state fatte molte migliorie anche rispettando i consigli dei giudici. Sono contento della performance. Non è l’ultimo appuntamento della stagione, questa routine la porterò in acqua altre due volte e spero di raggiungere obiettivi più alti. Se è una medaglia giusta? Non sono la persona più adatta per dirlo. Il nostro è uno sport oggettivo in cui sei messo sotto giudizio e ottieni dei voti, bisogna rispettarli, prenderne atto e continuare a migliorarsi”. Così Filippo Pelati, ai microfoni di Sky Sport. Sul confronto con i britannici: “Oggi la distanza in partenza era ampia, 2.6 punti di coefficiente in una routine libera sono tanti – ha spiegato l’azzurro –. Comunque si può sempre dare il meglio, cercherò di migliorarmi ancora. Loro, rispetto a noi, hanno lavorato magari di più sulla parte della scioltezza e dell’apertura, è quello che ci manca di più. Hanno fatto una stagione piena di titoli”.

PICCOLI QUARTA NELLA GARA FEMMINILE

Enrica Piccoli chiude al quarto posto la finale del solo libero femminile di nuoto artistico degli Europei, in scena a a Parigi. L’azzurra, che lo scorso anno a Funchal aveva vinto l’argento nella stessa specialità, ha ottenuto 270.0475 punti, confermando il piazzamento dei preliminari. L’oro va alla bielorussa (ma in gara come atleta neutrale) Vasilina Khandoshka con 292.3887 punti. A completare il podio sono la tedesca Klara Bleyer (argento con 289.2463 punti) e la spagnola Iris Tio Casas (bronzo con 284.5550 punti).

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+

Altro

Santoro.jpg

Tuffi, bronzo europeo per Santoro-Belotti nel sincro 3 metri

redazione 3 Agosto 2026
Team-Free-Italia.jpg

Nuoto artistico, il Team Free azzurro conquista la medaglia di bronzo agli Europei di Parigi

redazione 3 Agosto 2026
20260511_1929.jpg

Ranking Atp, 83 settimane da numero uno del mondo per Sinner. Cobolli sale 8°, Alcaraz torna 2°

redazione 3 Agosto 2026
Pogacar.jpg

Pogacar sarà al via della Vuelta 2026, adesso è ufficiale

redazione 3 Agosto 2026
kolo.jpg

Juventus, doppio colpo di mercato: ufficiali gli arrivi di Alajbegovic e Kolo Muani

redazione 2 Agosto 2026
20260802_1846.jpg

Tuffi, Santoro-Pellacani oro europeo nel trampolino 3 metri

redazione 2 Agosto 2026

Ultimissime

Santoro.jpg

Tuffi, bronzo europeo per Santoro-Belotti nel sincro 3 metri

redazione 3 Agosto 2026
1784296997_Tunisia-pexels.jpg

Tunisia, confermato il rinvio a giudizio dell’ex ministro degli esteri Abdessalem

Anna Gaia Cavallo 3 Agosto 2026
Team-Free-Italia.jpg

Nuoto artistico, il Team Free azzurro conquista la medaglia di bronzo agli Europei di Parigi

redazione 3 Agosto 2026
piantedosi-algeria.jpeg

Piantedosi incontra l’omologo algerino Sayoud, focus sui flussi migratori

Anna Gaia Cavallo 3 Agosto 2026
20260511_1929.jpg

Ranking Atp, 83 settimane da numero uno del mondo per Sinner. Cobolli sale 8°, Alcaraz torna 2°

redazione 3 Agosto 2026