Tuffi, Santoro-Pellacani oro europeo nel trampolino 3 metri

IPA87146907 – Chiara PELLACANI and Matteo SANTORO of Italy competes in the Team Mixt Diving Event during the Day One for the European Aquatics Championships Paris 2026 at Centre Aquatique Olympique on July 31, 2026 in Paris, France. (Photo by Daniel Derajinski/Icon Sport/Sipa USA)

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Matteo Santoro e Chiara Pellacani medaglia d’oro nel trampolino 3 metri agli Europei di tuffi di Parigi. Gli azzurri, campioni mondiali in carica a Singapore 2025, dominano la gara e chiudono con un totale di 305.85 punti al termine delle cinque rotazioni. Prova magistrale di Santoro e Pellacani, che precedono la coppia formata da Ilia Molchanov ed Elizevata Kuzina, argento con 286.17 punti. La medaglia di bronzo va ai tedeschi Luis Carlo Avila Sanchez e Lena Corona Hentschel (284.19 punti). Ai piedi del podio ci sono gli ucraini Kyrylo Azarov e Diana Karnafel (273.60) e gli svizzeri Erik Passerone e Michelle Luisa Heimberg (263.85). Deludono i francesi Gwendal Bisch e Nais Gullet, sesti con 252.33 punti. Si tratta della seconda medaglia d’oro – la quinta complessiva – per l’Italia agli Europei, dopo quella nel team event di tuffi con Jodoin Di Maria, Santoro, Pelligra e Pellacani.– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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