2 Agosto 2026

Algeria, il ministro dell’interno in visita a Roma per incontrare l’omologo italiano Piantedosi

Anna Gaia Cavallo 2 Agosto 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno, delle Collettività locali e dei Trasporti dell’Algeria, Said Sayoud, è arrivato oggi a Roma per una visita di lavoro in Italia, accompagnato da una delegazione di alto livello. Lo riferisce la pagina ufficiale del Ministero dell’Interno algerino.

Secondo quanto riportato dal ministero, Sayoud incontrerà il ministro dell’Interno italiano per discutere una serie di dossier di interesse comune. Le autorità algerine non hanno fornito ulteriori dettagli sull’agenda dei colloqui. La visita si inserisce nel quadro del dialogo bilaterale tra Algeria e Italia su questioni di cooperazione, con particolare attenzione ai temi di comune interesse.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)

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FONTE ITALPRESS

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