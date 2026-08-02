Trump “Il conflitto nel Sahara deve finire subito”

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – “Il conflitto nel Sahara occidentale deve finire ora e gli Stati Uniti continueranno a promuovere progressi verso questo obiettivo”. Così il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel messaggio inviato al Re Mohammed VI in occasione del 27° anniversario della Festa del Trono. Lo riferisce l’agenzia Map, secondo cui nel messaggio, il Presidente americano ribadisce con chiarezza la posizione di Washington sulla questione del Sahara. “Gli Stati Uniti sono chiari: riconosciamo la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale e sosteniamo la proposta marocchina di autonomia, seria, credibile e realistica, come unica base per una soluzione giusta e duratura. Qualsiasi altra strada prolunga lo status quo ed è inaccettabile”. Trump rende quindi omaggio al ruolo del Re Mohammed VI, sottolineando che “la sua saggia leadership rappresenta un pilastro di stabilità”. Evidenzia inoltre – riporta l’agenzia Map – il costante impegno del Marocco a favore della pace, della lotta all’estremismo e della sicurezza, ricordando il ruolo cruciale svolto dal Regno negli Accordi di Abramo e annunciando una cooperazione rafforzata tra Washington e Rabat anche per la stabilità della regione del Sahel.

Sul piano economico, il Presidente statunitense – si legge ancora sull’agenzia Map – afferma che la visione di sviluppo promossa dal Sovrano marocchino apre nuove prospettive di prosperità condivisa. In tale contesto, informa di aver incaricato la propria amministrazione di lavorare allo sviluppo economico e sociale con il Marocco, “compreso il territorio del Sahara occidentale“. Infine, aggiunge che tecnologie e innovazione americane continueranno a sostenere il Regno nei settori strategici dell’energia, dell’intelligenza artificiale, dei minerali critici e della difesa.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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