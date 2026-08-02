2 Agosto 2026

Algeria, autobus si ribalta nella provincia di Boumerdès: 25 le vittime. Mattarella scrive a Tebboune

Anna Gaia Cavallo 31 Luglio 2026
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IPA86887857 – Protection Civile firefighters intervene to extinguish wildfires in the mountains of Bouira, Algeria on July 21, 2026, as the blazes are reported under control according to the civil protection agency. Photo by Billel Bensalem/APP/ABACAPRESS.COM

BOUMERDÈS (ALGERIA) (ITALPRESS) –  Il ministro dell’Interno, delle Collettività locali e dei Trasporti dell’Algeria, Said Sayoud, si è recato oggi nella provincia di Boumerdès dopo il grave incidente che ha coinvolto un autobus di linea, uscito di strada lungo la tangenziale di Rahmoun El Karma. Secondo quanto riferito dal Ministero dell’Interno algerino sulla sua pagina ufficiale, il bilancio provvisorio è di 25 morti e 44 feriti. Il ministro ha effettuato una visita sul luogo della tragedia per seguire da vicino le operazioni di soccorso.

Il presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha ordinato l’apertura di un’inchiesta per fare piena luce sulle cause del grave incidente stradale. In seguito alla tragedia, Tebboune ha inoltre proclamato tre giorni di lutto nazionale, a partire da oggi, con le bandiere nazionali che saranno issate a mezz’asta su tutto il territorio algerino in memoria delle vittime. Secondo quanto riferito dal Ministero dell’Interno algerino, l’incidente è avvenuto lungo la tangenziale di Rahmoun El Karma, nella provincia di Boumerdès, dove un autobus di linea proveniente dalla provincia di Sétif è uscito di strada ribaltandosi.

MATTARELLA A TEBBOUNE “PROFONDO DOLORE PER INCIDENTE BOUMERDÈS”

“Ho appreso con profondo dolore le notizie sul tragico incidente automobilistico occorso nella provincia di Boumerdès nei pressi di Algeri, provocando numerose vittime e feriti. Il nostro pensiero va alle famiglie di quanti hanno perso la vita, ai feriti – cui auguriamo un pronto ristabilimento – e alle squadre di soccorso”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarellam in un messaggio inviato al presidente della Repubblica Algerina, Abdelmadjid Tebboune. “In un momento di così grave lutto per l’amico popolo algerino, desidero far pervenire a Lei, Signor Presidente, e ai familiari delle vittime il più sincero cordoglio degli italiani tutti e le espressioni della mia personale vicinanza”, prosegue Mattarella.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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