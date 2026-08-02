2 Agosto 2026

Figc, acquisita documentazione per Euro 2032 da 13 città con 16 stadi

redazione 1 Agosto 2026
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ROMA (ITALPRESS) – “In linea con le tempistiche previste dal processo di Uefa Euro 2032, entro il 31 luglio la Figc ha acquisito i documenti da parte delle sedi interessate ai fini della verifica dei requisiti stabiliti dal massimo organismo calcistico continentale”. Lo scrive la Federcalcio in una nota. “Tredici città (Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino, Verona) con 16 stadi hanno presentato la loro documentazione, che sarà ora esaminata nell’ambito dell’istruttoria tecnica volta ad accertare il rispetto degli standard infrastrutturali, autorizzativi, finanziari e organizzativi richiesti per l’eleggibilità a ospitare la competizione. La Figc ringrazia il Governo, le amministrazioni locali, le società sportive e tutti i soggetti istituzionali per la fattiva collaborazione e, nelle prossime settimane, proseguirà il confronto con le realtà coinvolte per consolidare e perfezionare i dossier, in vista dell’individuazione delle sedi da sottoporre alla UEFA entro il 1° ottobre, secondo il calendario definito dal processo di selezione”, si legge nel comunicato.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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