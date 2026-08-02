Canottaggio, cinque medaglie per l’Italia nella prima giornata degli Europei di Varese

ROMA (ITALPRESS) – Agli Europei di Varese, al termine della prima giornata di finali, l’Italia conquista cinque medaglie. Nelle specialità olimpiche, bronzo per il due senza femminile (Laura Meriano, Alice Codato) e per il due senza maschile (Matteo Lodo, Giovanni Codato). Nelle specialità paralimpiche, argento per il quattro con mix PR3 (Martina Osualdini, Marco Frank, Carolina Foresti e Stanislau Litvinchuk, timoniera Chiara Reto). Nelle specialità non olimpiche, i successi firmati dal doppio Pesi Leggeri maschile di Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo e dal doppio Pesi Leggeri femminile di Elena Sali e Melissa Schincariol. Nel complesso, quindi, Italia sul podio cinque volte con due ori, un argento e due bronzi. Il due senza femminile di Meriano e Codato, in una finale dominata dalla Romania, lotta sino all’arrivo per l’argento che sfuma per un secondo e diciotto centesimi a vantaggio della Repubblica Ceca. Una medaglia importante, segnale di continuità dopo la storica vittoria alla Henley Royal Regatta. Dopo il bronzo in Coppa del Mondo vinto un mese e mezzo fa a Plovdiv, il due senza maschile di Lodo e Codato chiude ancora terzo a poco più di tre secondi dalla Romania: finale di gara palpitante, con gli azzurri preceduti di soli 49 centesimi dalla Lituania e bravi a contenere gli attacchi della Grecia.

Due finali, quelle del due senza, una a un quarto d’ora di distanza dall’altra con l’abbraccio tra i fratelli Alice e Giovanni Codato e la premiazione della gara maschile effettuata dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Grande prova anche per il quattro con mix PR3. Pararowing azzurro d’argento grazie alla compattezza espressa da Osualdini, Frank, Foresti e Litvinchuk (tim. Reto) in una gara in cui a vincere è la Gran Bretagna con la Francia al terzo posto. La conferma del valore dell’Italia nel settore Pesi Leggeri è sancita dagli ori conquistati dalle giovani coppie del doppio: Christoforakis-Borgonovo e Sali-Schincariol. L’Italia raggiunge poi due quinti posti con il doppio maschile di Niels Torre e Marco Selva e con il quattro senza femminile di Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi. Sesto posto per il quattro senza maschile di Davide Comini, Gennaro Di Mauro, Davide Verità e Alessandro Gardino. La singolista Sophie Souwer accede alla finale B di domani. Nel Pararowing, quinto posto anche per Ilenia Colanero e Daniele Stefanoni.

Domani, alle 11:05, il singolista PR1 Giacomo Perini inaugura la serie di finali in cui l’Italia sarà impegnata, seguito dal singolista leggero Luca Borgonovo (11:52), dall’otto maschile di Luca Chiumento, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e Giuseppe Vicino con al timone Alessandra Faella (12:07), dall’otto femminile di Clara Guerra, Alice Gnatta, Angelica Merlini, Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Laura Meriano e Alice Codato (tim. Emanuele Capponi) (12:38), dal doppio mix PR3 di Marta Pozzi e Luca Conti (13:10) e dall’otto misto di Gaia Umbra Chiavini, Maria Lanciano, Aurora Spirito, Sara Borghi, Davide Comini, Gennaro Di Mauro, Davide Verità, Alessandro Gardino, tim. Alessandra Faella (13:40).

– foto Julia Kowacic / Canottaggio.org –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+