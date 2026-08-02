Libano, raid di Israele su tunnel del gruppo Hezbollah a Beaufort

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – L’esercito israeliano ha fatto saltare in aria un sistema di tunnel del gruppo armato libanese Hezbollah vicino al castello di Beaufort, nel Libano meridionale.

In una nota congiunta, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno affermato che le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno utilizzato 700 tonnellate di esplosivo per demolire la struttura sotterranea nei pressi del sito patrimonio dell’Unesco. La demolizione era prevista per una data precedente, ma era stata rinviata in seguito alla firma dell’accordo quadro fra Israele e Libano avvenuta il 26 giugno scorso a Washington.

Netanyahu e Katz hanno dichiarato che la distruzione del sistema di tunnel è stata una risposta alla “palese” violazione dell’accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah, avvenuta mercoledì, quando il gruppo armato filo-iraniano ha preso di mira un bulldozer senza pilota con un drone esplosivo. Il tunnel rappresentava “un elemento centrale del piano di invasione dell’organizzazione terroristica Hezbollah contro le comunità della Galilea”, si legge nella dichiarazione.

“Lo Stato di Israele non accetterà alcuna violazione dell’accordo di cessate il fuoco. Qualsiasi tentativo da parte di Hezbollah di danneggiare le truppe israeliane o i civili israeliani incontrerà una risposta severa e decisa che costerà cara all’organizzazione terroristica”, hanno dichiarato Netanyahu e Katz, aggiungendo che le Idf “rimarranno nella zona di sicurezza nel Libano meridionale e continueranno a distruggere tutte le infrastrutture terroristiche per impedire qualsiasi tentativo da parte di Hezbollah di ripristinare le proprie capacità”. Il Centro di geofisica libanese Bhannès ha pubblicato questa mattina una dichiarazione in cui rivela che la massiccia esplosione provocata dall’esercito israeliano sulla collina del Castello di Beaufort, nel distretto di Nabatiyeh, nel Libano meridionale, “ha generato onde sismiche la cui potenza può essere paragonata a un terremoto di magnitudo 3.8 sulla scala Richter”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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