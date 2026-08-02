Terremoti ai Campi Flegrei, Musumeci a Pozzuoli per una riunione operativa. Fico “Stiamo intervenendo su tutte le criticità”

NAPOLI (ITALPRESS) – Riunione operativa nel Comune di Pozzuoli con il Ministro per la Protezione Civile Musumeci, il sindaco Manzoni, il presidente della Regione Fico, il prefetto Di Bari, il Commissario Soccodato e il Capo dipartimento Casa Italia Ferrara.

FICO “STIAMO INTERVENENDO SU TUTTE LE CRITICITÀ”

“In queste ore, insieme all’assessora alla Protezione civile Fiorella Zabatta e al vicepresidente Mario Casillo, siamo a Pozzuoli per seguire da vicino la situazione e stare accanto alle comunità colpite dalle scosse di bradisismo di ieri. Stiamo intervenendo su tutte le criticità emerse. In raccordo con le Asl Napoli 2 Nord e Napoli 1 si sta fornendo tutta l’assistenza e il supporto necessari alle persone. Abbiamo attivato gli spazi della residenza dell’Ospedale del Mare per accogliere chi ha lasciato la propria abitazione, spazi che si aggiungono a quelli del PalaTrincone. Stiamo inoltre mettendo a disposizione gli Ospedali di Comunità per garantire accoglienza e sostegno sul territorio. Stiamo lavorando anche per riaprire quanto prima il porto di Pozzuoli e restituire al più presto piena funzionalità a un’infrastruttura importante per la città”. Lo dice in una nota il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. “Nelle prossime ore – annuncia il governatore – convocheremo una Giunta straordinaria. Tra le misure che saranno adottate, lo stanziamento immediato di un milione di euro per anticipare il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) a chi ha dovuto lasciare la propria abitazione. Continuiamo a lavorare in stretto raccordo con il Governo, la Prefettura, i Comuni, la Protezione civile e tutte le autorità coinvolte. La priorità è non lasciare solo nessuno”, conclude Fico.

ATTIVATO CENTRALINO PER SEGNALAZIONE DANNI ABITAZIONI

Prosegue il monitoraggio in seguito all’evento sismico che ha interessato l’area dei Campi Flegrei. Per agevolare le richieste di verifica degli immobili e garantire una risposta tempestiva la Protezione Civile, la Regione Campania e il Comune di Pozzuoli, hanno attivato un centralino dedicato per raccogliere le segnalazioni di danni alle abitazioni e avviare i sopralluoghi dei tecnici. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19 ai seguenti numeri: 081 19669079, 081 1889440, 081 18894411. I numeri dedicati si aggiungono ai recapiti già attivi per l’assistenza alla popolazione H24: Protezione Civile (081 18894400), Sala Operativa Regionale Unificata (800 232525), Polizia Municipale di Pozzuoli (081 8551891). Si informa inoltre che, qualora il numero selezionato risultasse momentaneamente non raggiungibile o senza risposta, ciò potrebbe essere dovuto all’elevato numero di chiamate in gestione da parte degli operatori. In tal caso si invitano i cittadini a riprovare dopo alcuni minuti o ad alternare i numeri dedicati a disposizione. La Regione Campania, il Comune di Pozzuoli e il sistema di Protezione civile continuano a seguire costantemente l’evolversi della situazione, in stretto raccordo con la Prefettura, i comuni interessati, i vigili del fuoco e la Protezione civile nazionale, assicurando il massimo impegno per garantire assistenza, sicurezza e supporto alla popolazione.

– foto ufficio stampa Ministero per la Protezione Civile –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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