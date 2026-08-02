2 Agosto 2026

Marco Amelia riparte da Malta, l’ex portiere è il nuovo allenatore dell’Hamrun Spartans

Anna Gaia Cavallo 1 Agosto 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Marco Amelia riparte da Malta. L’ex portiere campione del mondo con l’Italia nel 2006 è il nuovo allenatore dell’Hamrun Spartans, club che ha ufficializzato il suo ingaggio in vista della prossima stagione della Premier League maltese. Per Amelia si tratta di una nuova tappa del suo percorso in panchina, dopo aver chiuso una carriera da calciatore ricca di successi e di esperienze ai massimi livelli. Da estremo difensore ha vestito le maglie di Milan, Livorno, Palermo, Genoa e Chelsea.

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(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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