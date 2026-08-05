5 Agosto 2026

Campi Flegrei, vertice in Prefettura a Napoli con il ministro Piantedosi

Anna Gaia Cavallo 5 Agosto 2026
Piantedosi.jpeg

NAPOLI (ITALPRESS) – È iniziata a Napoli la riunione con i sindaci dell’area flegrea, colpita dal terremoto di magnitudo 4.7 dell’1 agosto. A presiedere il vertice in Prefettura è il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Sono presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, l’assessore regionale con delega alla Protezione civile, Fiorella Zabatta, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il prefetto Michele di Bari e il questore Maurizio Agricola. C’è anche il commissario straordinario di Governo per i Campi Flegrei, Fulvio Maria Soccodato, i sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida e i rappresentanti provinciali dei vigili del fuoco e di tutte le forze dell’ordine.

– foto xc9/Italpress –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Adolfo-Urso-1-1.jpg

Tavolo Taranto sull’ex Ilva al Mimit, Urso “Già disponibili varie aree, valuteremo con gli enti locali”

Anna Gaia Cavallo 5 Agosto 2026
Jerusalem-East.jpg

Paesi musulmani si riuniscono ad Amman: “Escalation israeliana minaccia la pace regionale”

Anna Gaia Cavallo 5 Agosto 2026
Unicredit.jpeg

Campi Flegrei, da UniCredit misure straordinarie per famiglie e imprese colpite dal sisma

Anna Gaia Cavallo 5 Agosto 2026
Libano-2.jpg

A Roma seconda giornata di colloqui tra Libano e Israele

Anna Gaia Cavallo 5 Agosto 2026
20230407_0299-e1770674204277.jpg

Libia, delegazione italiana a Bengasi per rafforzare la cooperazione

Anna Gaia Cavallo 5 Agosto 2026
Carabinieri-Ischia.jpeg

Documenti falsi e truffa, volto “noto” della tv arrestato a Ischia

Anna Gaia Cavallo 5 Agosto 2026

Ultimissime

Musetti.jpg

Esordio ok per Musetti al Masters 1000 di Montreal, sconfitto Mejia in due set

redazione 5 Agosto 2026
Adolfo-Urso-1-1.jpg

Tavolo Taranto sull’ex Ilva al Mimit, Urso “Già disponibili varie aree, valuteremo con gli enti locali”

Anna Gaia Cavallo 5 Agosto 2026
Taddeucci-Pozzobon.jpg

Taddeucci trionfa anche nella 5 km di fondo agli Europei di Parigi, bronzo per Pozzobon

redazione 5 Agosto 2026
Jerusalem-East.jpg

Paesi musulmani si riuniscono ad Amman: “Escalation israeliana minaccia la pace regionale”

Anna Gaia Cavallo 5 Agosto 2026
20260805_2045.jpg

La Juventus piega il Chelsea a Hong Kong, decisivo Zhegrova

redazione 5 Agosto 2026