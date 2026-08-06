Malta, l’Ambasciatrice Setta fa visita in carcere al quindicenne italiano detenuto dallo scorso maggio

ROMA (ITALPRESS) – L’Ambasciatrice d’Italia a Malta, Valentina Setta, ha effettuato oggi una visita consolare presso il penitenziario dove è detenuto Flavio Santoiemma, il quindicenne tratto in arresto dalle autorità maltesi lo scorso 25 maggio.

Secondo quanto riferisce un comunicato della Farnesina, Santoiemma è stato arrestato a seguito di un procurato allarme presso il proprio istituto scolastico. La nota precisa che il minore si trova in buone condizioni di salute e separato dagli altri detenuti, ma non in regime di isolamento. Un funzionario dell’Ambasciata aveva precedentemente effettuato una visita consolare al ragazzo il 26 giugno scorso.

La vicenda è attualmente all’esame delle competenti autorità giudiziarie maltesi. Il 17 luglio si è tenuta l’udienza per la decisione sul rilascio su cauzione presso il Tribunale locale competente. La Corte, tenuto conto degli elementi forniti dall’accusa, ha negato la possibilità di pagamento della cauzione, confermando la detenzione del giovane presso il carcere minorile, e calendarizzato la prossima udienza per il 19 agosto.

Su istruzione del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, l’Ambasciatrice ha sollevato in più occasioni il caso con le autorità locali, anche incontrando il Direttore dell’istituto penitenziario nel quale è detenuto il ragazzo; ha partecipato in qualità di osservatore alle udienze e chiesto un trattamento rispettoso dei diritti umani del minore. L’Ambasciata e la Farnesina si mantengono in costante contatto con i genitori del ragazzo, cui stanno fornendo ogni possibile assistenza consolare.

-Foto di repertorio Polizia di Malta-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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