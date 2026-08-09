Il Mattino: “Lukaku sblocca 4 colpi per Allegri”

Il futuro di Romelu Lukaku continua a essere uno dei nodi centrali del mercato del Napoli. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, il Fenerbahçe resta la squadra che più concretamente può risolvere la situazione del centravanti belga, ormai fuori dal progetto azzurro.

Secondo Gennaro Arpaia su Il Mattino, il club turco aveva già manifestato interesse per Lukaku a fine primavera, salvo poi virare su altri obiettivi dopo il primo rifiuto dell’entourage del giocatore. Adesso, però, lo scenario è cambiato: dopo il Mondiale e dopo aver preso atto della posizione del Napoli, Big Rom avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in Turchia.

LUKAKU APRE AL FENERBAHÇE

Il Fenerbahçe vuole consegnare ai propri tifosi un grande colpo per rilanciare la corsa al titolo e competere con Galatasaray e Besiktas. Per Lukaku sarebbe pronto un ingaggio vicino ai 10 milioni di euro a stagione, bonus compresi.

Come riferisce Gennaro Arpaia su Il Mattino, il Napoli continua a valutare il cartellino del belga intorno ai 12 milioni di euro, cifra alla quale il Fenerbahçe al momento non è ancora arrivato.

La distanza resta, ma entrambe le società considerano l’operazione possibile. La presenza di Federico Pastorello a Castel di Sangro rappresenta un ulteriore segnale della concretezza della trattativa, anche se l’agente è in ritiro pure per seguire le situazioni di Meret e Prisco.

La sensazione è che Lukaku difficilmente tornerà stabilmente ad allenarsi con il gruppo azzurro. La trattativa non è semplice né immediata, ma la strada verso Istanbul resta aperta.

ANGUISSA, RINNOVO COMPLICATO

Tra gli altri temi affrontati da Gennaro Arpaia su Il Mattino c’è il futuro di Anguissa. La presenza di Maxime Nana al Patini aveva alimentato nuove voci sul possibile rinnovo, ma al momento non ci sarebbe stata una vera riapertura della trattativa.

Il prolungamento resta complicato, soprattutto perché i colloqui avviati prima dell’estate non avevano prodotto risultati concreti.

La volontà, però, sarebbe quella di continuare insieme almeno per questa stagione. Allegri considera Anguissa un elemento centrale del proprio Napoli e avrebbe immediatamente apprezzato il contributo che il centrocampista può garantire alla squadra. Più avanti si valuterà se esistono margini per un nuovo accordo o se si arriverà alla separazione a parametro zero.

LANG IN USCITA, OCCHIO A NERES

Secondo Gennaro Arpaia su Il Mattino, dopo il weekend potrebbe entrare nel vivo anche il dossier Lang. Il Napoli si aspetta un’offerta concreta dall’Olanda e resta in attesa di capire se si creeranno le condizioni per una cessione.

Da monitorare anche David Neres. Il Galatasaray potrebbe prendere in considerazione il brasiliano qualora non riuscisse a centrare i primi obiettivi di mercato.

Il principio resta invariato: senza almeno due cessioni importanti, il Napoli difficilmente potrà accelerare sulle operazioni in entrata.

GERARCHIE IN PORTA E FUTURO CHEDDIRA

Sul fronte portieri, Gennaro Arpaia su Il Mattino spiega che, salvo sorprese, il Napoli dovrebbe affrontare la prossima stagione con Alex Meret, Vanja Milinkovic-Savic e Nikita Contini.

Meret resta dunque davanti nelle gerarchie, almeno nella fotografia attuale della rosa.

Per Cheddira, invece, continuano ad arrivare richieste sia dalla Serie A sia dalla Serie B, oltre ad alcuni interessamenti dall’Arabia Saudita. La preferenza dell’attaccante sarebbe comunque quella di proseguire la carriera in Italia.

BADIASHILE PRIMA SCELTA

Il mercato in entrata ruota soprattutto attorno a Benoît Badiashile. Come sottolinea Gennaro Arpaia su Il Mattino, il centrale francese del Chelsea resta l’obiettivo numero uno per rinforzare la difesa e nelle ultime ore sarebbero stati registrati piccoli passi avanti.

Il piano del Napoli prevede almeno quattro innesti: un difensore centrale, con Badiashile in cima alla lista; un esterno, con Favasuli come profilo preferito; un attaccante alternativo a Hojlund qualora dovessero partire sia Lukaku sia Lucca; e un esterno offensivo nel caso in cui venisse ceduto Lang o Neres.

La strategia è quindi definita. Come conclude Gennaro Arpaia su Il Mattino, la prossima settimana può diventare quella decisiva per l’apertura vera del mercato azzurro, tanto in uscita quanto in entrata.