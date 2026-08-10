Corriere dello Sport: “Doppio colpo per Allegri”

A dodici giorni dall’esordio in campionato contro il Genoa, il Napoli di Massimiliano Allegri mostra segnali di crescita ma anche esigenze di mercato ormai evidenti. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il lavoro svolto durante la preparazione sta producendo risultati sul piano dell’identità e della lettura delle partite, ma la rosa necessita ancora di due innesti di livello: un difensore centrale e un attaccante.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, i due nomi individuati per alzare il livello della squadra sono Benoît Badiashile del Chelsea e Gabriel Jesus dell’Arsenal. Due profili provenienti dalla Premier League, considerati funzionali non solo per completare la rosa, ma anche per mantenere alte le ambizioni del Napoli sia in Italia sia in Champions League.

BADIASHILE, PRIORITÀ PER LA DIFESA

La situazione più urgente riguarda il reparto arretrato. Come ricorda Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli aveva lavorato in anticipo su Gila, difensore gradito ad Allegri, ma la necessità di sfoltire la rosa e ridurre il monte ingaggi ha favorito l’inserimento del Milan.

Ora l’obiettivo principale è Badiashile. Il centrale francese, 25 anni, viene considerato il profilo ideale per dare esperienza, fisicità e solidità a un reparto che deve fare i conti con numerose assenze.

A preoccupare è soprattutto l’infortunio riportato da Marianucci contro il Celta Vigo. Gli esami dovranno chiarire definitivamente l’entità del problema al ginocchio sinistro ed escludere un coinvolgimento del legamento collaterale.

Il quadro è già complicato. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea come Allegri non abbia ancora potuto lavorare con Buongiorno, operato al ginocchio e destinato a un lungo periodo di stop, mentre Beukema continua a seguire un percorso specifico per i problemi bilaterali al tendine d’Achille.

Al momento le soluzioni principali sono dunque Rrahmani e Rafa Marin, oltre a Obaretin, il cui futuro resta legato al mercato, e al giovane Garofalo.

Manna avrebbe già ottenuto il gradimento di Badiashile e sta lavorando con il Chelsea sulla formula. La base sarebbe quella di un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro con diritto di riscatto, ancora da definire nei dettagli. La conclusione della tournée asiatica dei Blues potrebbe favorire una nuova accelerazione.

GABRIEL JESUS PER AUMENTARE I GOL

L’altra priorità riguarda invece l’attacco. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli ha bisogno di aumentare in maniera significativa il contributo realizzativo delle proprie punte.

Nelle ultime due stagioni il reparto offensivo azzurro ha chiuso rispettivamente con 58 e 59 reti complessive in Serie A, numeri lontani dalle squadre con maggiore produzione offensiva. Il solo Hojlund non può dunque sostenere tutto il peso dell’attacco per un’intera stagione.

Il nome scelto è quello di Gabriel Jesus. Il brasiliano, 29 anni, è legato all’Arsenal fino al 2027 e viene valutato attorno ai 20 milioni di euro. Può giocare da centravanti o seconda punta e garantirebbe tecnica, rapidità, imprevedibilità ed esperienza internazionale.

Come evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, però, l’operazione resta difficile e dipende inevitabilmente dalle cessioni.

LUKAKU E LANG LE CHIAVI

La prima uscita necessaria è quella di Lukaku. L’addio del belga consentirebbe al Napoli di alleggerire il bilancio da un ingaggio da circa 11 milioni lordi.

Per arrivare realmente a Gabriel Jesus, però, potrebbe non bastare. Servirebbe un’altra cessione importante e il nome indicato è quello di Lang, che continua ad avere mercato.

Il progetto resta dunque ambizioso ma coerente con gli obiettivi del club. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport traccia un Napoli in crescita sul campo, ma ancora incompleto nella struttura della rosa: Allegri sta costruendo identità e organizzazione, mentre a Manna spetta il compito di consegnargli i due rinforzi considerati decisivi per affrontare una stagione da protagonisti.