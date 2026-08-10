Gazzetta dello Sport: “Napoli, Gabriel Jesus è il colpo del centenario”

Il Napoli prepara il grande investimento per celebrare il centenario con un colpo di mercato ad alto impatto. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna stanno lavorando per consegnare a Massimiliano Allegri un altro nome di primo piano proveniente dalla Premier League: Gabriel Jesus.

Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il club azzurro ha finora mantenuto un atteggiamento prudente, senza forzare le operazioni in entrata, ma adesso il momento delle scelte si avvicina. La priorità resta alleggerire il monte ingaggi e completare alcune cessioni, senza però perdere di vista l’obiettivo di mantenere il Napoli competitivo per lo scudetto e per un percorso importante in Champions League.

IL GRANDE COLPO PER IL CENTENARIO

Il Napoli ha già investito cifre importanti per riscattare Hojlund, Alisson Santos e Lucca. Adesso, come sottolinea Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, la strategia passa dalle uscite di Lukaku e di uno tra Lucca e Lang, passaggi necessari per poter presentare un’offerta ufficiale all’Arsenal per Gabriel Jesus.

Il brasiliano non viene più considerato soltanto una suggestione. L’attaccante avrebbe infatti mostrato grande apertura verso un trasferimento in Serie A e avrebbe collocato l’Italia tra le destinazioni preferite per il proprio futuro.

I primi contatti con il Napoli risalirebbero già all’inizio di giugno, quando il club avrebbe fatto sapere all’entourage del giocatore che, una volta sistemate le cessioni, sarebbe diventato uno degli obiettivi principali del mercato azzurro.

LUKAKU-FENERBAHÇE, OPERAZIONE DECISIVA

Il futuro di Gabriel Jesus è strettamente collegato a quello di Romelu Lukaku. Come riferisce Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il belga avrebbe già raggiunto un’intesa con il Fenerbahçe e ora resta da trovare l’accordo tra i due club.

La distanza economica esiste ancora, ma il Napoli potrebbe essere disposto a ridurre la richiesta iniziale di circa 12 milioni di euro. Una proposta da 7-8 milioni, bonus compresi, potrebbe avvicinare sensibilmente le parti.

La cessione di Lukaku avrebbe inoltre un doppio valore. Il Fenerbahçe viene infatti indicato tra i club interessati anche a Gabriel Jesus: chiudere l’operazione per Big Rom significherebbe quindi liberare spazio economico e, contemporaneamente, eliminare una possibile concorrente nella corsa al brasiliano.

JESUS NON PUÒ ASPETTARE IN ETERNO

Il tempo, però, rappresenta un fattore importante. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport evidenzia come Gabriel Jesus, in uscita dall’Arsenal, non possa permettersi di arrivare alla fine di agosto ancora senza una destinazione.

La sua situazione contrattuale rende inoltre complessa un’eventuale formula in prestito, a meno che l’operazione non venga accompagnata da un obbligo di riscatto.

Il brasiliano continua ad allenarsi a Londra in attesa di capire quale sarà il prossimo passo della sua carriera, mentre il Napoli deve accelerare sul fronte delle uscite per trasformare l’interesse in una trattativa concreta.

LANG PUÒ DARE L’ASSIST DECISIVO

Un aiuto importante potrebbe arrivare dall’Ajax. Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Paris Saint-Germain sarebbe vicino a chiudere l’operazione Godts con il club di Amsterdam, che a quel punto potrebbe investire una parte dell’incasso per riportare Lang in Olanda.

L’Ajax avrebbe già informato sia il giocatore sia il Napoli della propria intenzione di presentare un’offerta una volta completata la cessione. La richiesta azzurra sarebbe di circa 30 milioni di euro, ma una proposta da 25 milioni più bonus potrebbe aprire concretamente alla chiusura.

Con Lukaku vicino al Fenerbahçe e Lang potenzialmente destinato all’Ajax, il Napoli avrebbe quindi le condizioni necessarie per affondare il colpo Gabriel Jesus.

UN JOLLY PER ALLEGRI

Dal punto di vista tecnico, Gabriel Jesus offrirebbe molteplici soluzioni. Come evidenzia ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il brasiliano può giocare da esterno offensivo, da centravanti e anche accanto a Hojlund in un attacco a due.

La recente presenza a Castel di Sangro di Giovanni Branchini, agente sia di Gabriel Jesus sia di Allegri, ha ulteriormente alimentato l’ottimismo attorno alla possibilità di arrivare all’attaccante.

Per il Napoli, dunque, l’obiettivo è chiaro: completare rapidamente le cessioni e provare a regalare ad Allegri un giocatore capace di fare la differenza. Come conclude Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Gabriel Jesus è ormai un obiettivo concreto e il club è pronto a fare il possibile per trasformarlo nel grande colpo del centenario.