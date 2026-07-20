Napoli, addio a Decibel Bellini: dopo 16 anni cambia la voce del Maradona

Si chiude definitivamente una delle collaborazioni più longeve della storia recente del Napoli. la Repubblica Napoli racconta che il club ha deciso di interrompere il rapporto con Daniele “Decibel” Bellini, storico speaker dello stadio Diego Armando Maradona, dopo sedici stagioni. A differenza di quanto accaduto la scorsa estate, quando le proteste dei tifosi avevano convinto Aurelio De Laurentiis a fare marcia indietro, questa volta la separazione è definitiva e non sono previsti ripensamenti.

Secondo la Repubblica Napoli, la scelta è legata al nuovo accordo che lega il Napoli a Radio Kiss Kiss, diventata emittente ufficiale del club fino al 2029. L’intesa prevede anche la gestione dell’intrattenimento allo stadio, motivo per cui il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidare alla radio anche il ruolo finora ricoperto da Bellini durante le partite casalinghe e gli eventi ufficiali della società.

Come evidenzia ancora la Repubblica Napoli, Bellini è stato informato della decisione con una telefonata mentre si preparava a raggiungere il ritiro di Dimaro, dove tradizionalmente presentava la squadra ai tifosi. Lo speaker ha raccontato di aver chiesto almeno la possibilità di salutare personalmente il pubblico azzurro durante l’evento del Centenario in programma il 1° agosto in piazza del Plebiscito, ma la richiesta non è stata accolta dal club.

Attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social, la Repubblica Napoli riporta il saluto di Bellini ai tifosi e al Napoli. Lo storico speaker ha spiegato che il presidente De Laurentiis gli ha comunicato la volontà di non rinnovare il contratto, chiudendo così un percorso durato sedici anni. Bellini ha ringraziato i tifosi per l’affetto ricevuto in ogni partita, ricordando con emozione uno dei momenti più significativi della sua esperienza: l’annuncio dello scudetto conquistato il 4 maggio 2023, quando pronunciò la frase diventata iconica: «Sono le 22.37 del 4 maggio 2023. Abbracciatevi forte, perché dopo 33 anni il Napoli è Campione d’Italia!».

Nel suo messaggio di addio, Bellini ha ribadito di lasciare il ruolo con orgoglio, sottolineando di aver sempre rappresentato il Napoli con passione, rispetto e dedizione. Ha inoltre assicurato che il suo legame con i colori azzurri resterà immutato, lasciando aperta la possibilità di ritrovare in futuro i tifosi in una veste diversa, ma sempre con la stessa passione.

Infine, la Repubblica Napoli evidenzia come la decisione abbia generato numerosi messaggi di solidarietà nei confronti dello speaker da parte dei tifosi, proprio come accaduto un anno fa. Questa volta, però, la società sembra intenzionata a portare fino in fondo la propria scelta, chiudendo definitivamente un capitolo che ha accompagnato il Napoli per oltre un decennio e mezzo.