Arresti per narcotraffico nell’operazione “Abisso”: collegamenti tra Sicilia e Malta.

Operazione “Abisso”: Arresti e Sequestri della Guardia di Finanza a Catania

CATANIA (ITALPRESS) – Nuova azione della Guardia di Finanza di Catania nell’ambito dell’operazione “Abisso”, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania. Recentemente, sei persone sono state arrestate con ordinanza di custodia cautelare per il sospetto coinvolgimento nella produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Questo intervento si aggiunge a 15 misure cautelari già eseguite il 12 giugno, portando il totale degli arresti a 21 su un totale di 28 indagati.

Smantellata Organizzazione Criminale nel Traffico di Droga

Le indagini, condotte dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno permesso di smantellare un’associazione criminale attiva nel traffico di cocaina, hashish e marijuana a livello transnazionale. L’organizzazione aveva legami con il clan mafioso catanese “Cappello-Bonaccorsi” e operava tra la provincia di Catania e Malta, sfruttando metodi consolidati per il trasporto della droga.

In particolare, l’organizzazione riforniva regolarmente il gruppo “Borgata” del clan siracusano “Santa Panagia”. Tra gli episodi di rilevo emersi dagli inquirenti, spicca il tentativo di recupero di circa 2 tonnellate di cocaina al largo delle coste catanesi. Due soggetti calabresi, originari di Locri e Siderno, sono indagati per aver cercato di localizzare il carico da trasportare in Calabria in cambio di un compenso.

Il tentativo di recupero del carico di droga è fallito poiché la Guardia di Finanza aveva già intercettato e sequestrato la partita di sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno operato non solo con arresti ma anche con il sequestro preventivo di beni, tra cui disponibilità finanziarie, veicoli, immobili e attività economiche, il cui valore complessivo è stimato in circa 700.000 euro.

Questa azione dimostra l’impegno della Guardia di Finanza nella lotta contro il narcotraffico e in particolare contro le organizzazioni criminali radicate nel territorio siciliano. L’operazione “Abisso” rappresenta un passo significativo per arginare il fenomeno del traffico di droga, che costituisce un problema di sicurezza pubblica in tutta Italia.

L’intensificazione delle attività di controllo e prevenzione è fondamentale per contrastare le infrastrutture criminali e la diffusione delle sostanze stupefacenti, che continuano a rappresentare una minaccia per la società. La collaborazione tra le diverse autorità competenti e le forze dell’ordine è essenziale per effettuare operazioni coordinate e mirate, in grado di colpire efficacemente i gruppi mafiosi e la loro rete di distribuzione.

Il Piano Nazionale Anticrimine ha dato nuova linfa alle operazioni come quella in corso, puntando su un’azione congiunta che coinvolge anche il supporto della magistratura. Le misure restrittive adottate mostrano come le indagini stiano diventando sempre più incisive e come le forze dell’ordine siano in grado di smantellare reti di narcotraffico complesse e ben organizzate.

Nonostante le difficoltà nel mantenere un approccio proattivo contro l’evolversi delle tecniche di traffico, le indagini continueranno a cercare di svelare le dinamiche interne delle organizzazioni. La lotta al narcotraffico è una battaglia continua, e le recenti operazioni dimostrano la determinazione delle istituzioni a far fronte a questa emergenza sociale. Ulteriori dettagli verranno forniti dalle autorità competenti man mano che le indagini proseguono.

– Foto ufficio stampa GDF –

(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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