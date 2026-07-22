Solidarietà per Morte Fakir: Ambasciatore Balla invita alla vigilanza e unità.

Il messaggio di unità dell’Ambasciatore marocchino in Italia

ROMA (ITALPRESS) – L’Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, Youssef Balla, ha espresso la sua riconoscenza per i segnali di solidarietà ricevuti da diverse parti della società civile italiana, in particolare in seguito alla tragedia avvenuta il 19 luglio a Bologna. In quell’episodio, ha perso la vita il cittadino marocchino Fakir Abderrahim durante un intervento delle forze dell’ordine. Balla ha sottolineato quanto siano stati importanti i messaggi di vicinanza e sostegno da parte di cittadini e organizzazioni italiane.

Appello alla comunità marocchina in Italia

Il diplomatico ha lanciato un appello all’intera comunità marocchina residente in Italia, esortandola a mantenere l’unità, la responsabilità e la vigilanza. “È fondamentale”, ha dichiarato, “non cedere alle provocazioni né a tentativi di strumentalizzazione”. Balla ha invitato tutti a esprimere il loro dolore con dignità e serenità, in modo da preservare l’ordine pubblico. La necessità di affrontare il lutto insieme, accanto agli amici italiani, è stata enfatizzata come un passo cruciale per garantire la coesione sociale.

Balla ha manifestato rammarico per alcune dichiarazioni pubbliche che, secondo lui, hanno anticipato le conclusioni dell’inchiesta giudiziaria. Questa situazione può generare tensioni inutili e distrarre dall’importanza di un processo di chiarimento che dovrebbe basarsi su fatti e verità. Il capo della missione diplomatica ha esortato a trattare la questione con il rispetto dovuto alle istituzioni giudiziarie, riaffermando che solo la magistratura è competente a stabilire eventuali responsabilità.

Rispetto per le istituzioni e richiesta di chiarezza

Nel corso della sua dichiarazione, l’Ambasciatore Balla ha ribadito il suo rispetto per le istituzioni italiane e per il lavoro della magistratura. Sottolineando l’importanza di una giustizia equa e trasparente, ha dichiarato che è essenziale far luce su tutte le dinamiche coinvolte nell’evento tragico. Questo include l’esame della conformità delle azioni delle forze dell’ordine ai regolamenti vigenti e il monitoraggio delle modalità di intervento per evitare omissioni o abusi.

L’Ambasciatore ha esortato lavori di riflessione e confronto tra la comunità marocchina e quella italiana, sottolineando che simili eventi richiedono una risposta collettiva e ben ponderata. Questa tragedia deve diventare un’occasione per approfondire i legami di comprensione e rispetto tra le culture e le comunità, piuttosto che alimentare divisioni.

Infine, il rappresentante marocchino ha ribadito che l’obiettivo comune deve essere quello di preservare la dignità umana e garantire che venga fatta piena luce su quanto accaduto. Solo attraverso un’indagine seria e rispettosa, senza pregiudizi, sarà possibile trovare la verità e le risposte necessarie. L’auspicio è che la comunità marocchina, insieme agli italiani, possa affrontare questo momento difficile con resilienza e unità.

-Foto Ambasciata del Marocco in Italia- (ITALPRESS)

Fonti ufficiali: Ambasciata del Regno del Marocco in Italia, Italpress.

FONTE ITALPRESS

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