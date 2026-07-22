22 Luglio 2026

Basiletti brilla ai Palermo Ladies Open, debutto straordinario per la campionessa in carica Jones.

redazione 22 Luglio 2026
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Palermo Ladies Open: La Seconda Giornata tra Ritiri e Vittorie

PALERMO (ITALPRESS) – Il tabellone principale dei 37° Palermo Ladies Open ha visto una seconda giornata movimentata, segnata dal ritiro della tennista Tyra Grant. La giovane atleta ha dovuto fermarsi per un problema al collo accusato dopo l’allenamento del mattino, aprendo le porte a Raluca Serban, che ha fatto il suo ingresso come lucky loser. Purtroppo, la giocatrice cipriota ha ceduto in due set a Noemi Basiletti.

Francesca Jones, la campionessa uscente, ha esordito con successo affrontando Darya Astakhova. La ventenne toscana, attualmente al numero 309 nel ranking WTA e proveniente dalle qualificazioni, ha dimostrato il suo ottimo stato di forma. Con un punteggio di 6-4 6-1, ha avuto la meglio su Serban in un’ora e 27 minuti di gioco.

Noemi Basiletti: Un inizio di torneo incoraggiante

Noemi Basiletti, protagonista agli Internazionali d’Italia, ha vissuto un esordio positivo nonostante un avvio in salita. “Sono entrata in campo un po’ contratta, forse anche per il forfait di Tyra, con la quale ho una bella amicizia”, ha dichiarato Basiletti. “Sotto 2-4, ho deciso di lasciar andare il braccio e alla fine è andata bene. Mi aspetto di andare il più lontano possibile in questo torneo e, soprattutto, di esprimere un buon livello”.

In vista del secondo turno, la giovane tennista toscana sfiderà Mina Hodzic, qualificata tedesca numero 320 della classifica mondiale. Hodzic ha superato in rimonta Caroline Werner con un punteggio di 4-6 6-4 6-2, promettendo una sfida interessante per Basiletti.

Francesca Jones: Trionfo e Ricordi in Sicilia

Francesca Jones, prima testa di serie del torneo e campionessa in carica, ha aperto il suo cammino a Palermo con una vittoria convincente. La venticinquenne britannica, attualmente al numero 113 del mondo, ha battuto la russa Darya Astakhova con un netto 6-3 6-2. Forte anche del recente successo al WTA 125 di Roma, dove ha superato in finale Lucia Bronzetti, Jones si prepara a difendere il titolo con grande determinazione.

“Amo l’Italia, qui mi sento a casa”, ha commentato Jones esprimendo la sua affezione per il torneo siciliano. “Le persone vivono il tennis con grande passione, e ieri è stata una giornata importante per ricaricarmi”. La britannica ha anche ricordato con affetto il suo titolo dello scorso anno, condividendo l’esperienza memorabile che ha vissuto a Palermo con la sua famiglia.

“Lo scorso anno è stato uno dei momenti più belli della mia carriera. Ho festeggiato il titolo con mia madre e mio padre, e poi abbiamo trascorso quattro giorni di vacanza nella parte orientale della Sicilia. È stato incredibile”, ha proseguito Jones, sottolineando l’importanza di questo torneo nella sua carriera e la sua ascesa nelle classifiche mondiali.

Uno sguardo al futuro: le sfide da affrontare

Guardando al progresso del torneo, Jones ha preferito non sbilanciarsi sulle potenziali sfide future. “Sarebbe bello rivedere Lucia Bronzetti in finale, come è successo a Roma, ma affronto ogni partita come una sfida a sé. Il livello del torneo è molto alto, ci sono giocatrici esperte come Tamara Zidansek ed Erika Andreeva”, ha concluso.

In attesa delle prossime partite, il pubblico si prepara a tifare per le sue beniamine, mentre il torneo continua a riservare sorprese e tensione. Il Palermo Ladies Open promette di regalare emozioni e momenti indimenticabili, con tenniste pronte a dar vita a sfide avvincenti.

(ITALPRESS)

Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale dei Palermo Ladies Open.

FONTE ITALPRESS

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