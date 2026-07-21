Addio a Osvaldo Bagnoli a Verona: “Saremo sempre i suoi ragazzi” – Video emozionante

VERONA IN LUTTO PER OSVALDO BAGNOLI: L’ULTIMO SALUTO NELLA BASILICA DI SAN ZENO

Un Abbraccio Collettivo per un Grande Tecnico

VERONA (ITALPRESS) – Verona si è unita in un commovente abbraccio collettivo per rendere omaggio a Osvaldo Bagnoli, storico tecnico dello scudetto del 1985. La Basilica di San Zeno, stracolma di quasi duemila persone, ha ospitato i suoi funerali, un momento toccante che ha segnato profondamente la città.

Il sindaco Damiano Tommasi ha proclamato il lutto cittadino, disponendo le bandiere a mezz’asta per onorare una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nell’anima di Verona. Il feretro di Bagnoli è stato accolto in silenzio, rotto solo dal fruscio delle bandiere e dal canto delle cicale, mentre i cori dei tifosi risuonavano in un tributo appassionato. Uno striscione presente già a Folgaria recitava: “Condottiero silenzioso, storia e leggenda di questa città. Osvaldo Bagnoli: Verona ti rende onore!”. Accanto alla bara, la moglie Rosanna ha rappresentato l’amore e la fedeltà in una compagnia incondizionata. Presenti anche i membri dell’Hellas Verona, capitanati dall’allenatore Marco Baroni e dai leggendari protagonisti del trionfo del 12 maggio 1985.

Ricordi e Celebrazioni di una Vita Straordinaria

Sulla bara di Bagnoli è stata deposta la sciarpa gialloblù, un gesto affettuoso compiuto da figure come Di Gennaro, Tricella e lo stesso Baroni. Tra i presenti, anche Nevio Scala ha voluto esprimere il proprio rispetto per l’illustre allenatore. La cerimonia, officiata dal vescovo Domenico Pompili, ha saputo integrare le emozioni spirituali con i tratti umani e ironici che hanno reso Bagnoli unico. Il vescovo ha ricordato l’amore tra Bagnoli e Rosanna, che ebbe inizio da giovani guardando un film. Per strappare un sorriso alla folla, ha citato una delle frasi celebri di Bagnoli: “Se cercate i ladri sono dall’altra parte”, un’affermazione intrisa di realtà e giustizia.

Momenti di intensa commozione hanno caratterizzato la celebrazione, culminando con il ricordo toccante dei nipoti e l’intervento di Roberto Tricella. Portavoce di una generazione di calciatori che hanno visto in Bagnoli non solo un allenatore ma un secondo padre, Tricella ha dichiarato: “Grazie per averci insegnato il rispetto, l’umiltà e il saper vivere. Sempre a testa bassa facendo ricorso alle nostre sole forze. Saremo sempre i suoi ragazzi”.

Un’Eredità che Resterà Scolpita nella Storia

Bagnoli, originario di Milano, è ricordato come il “Schopenhauer del pallone” per la sua sobria concretezza. La sua guida silenziosa, rappresentata da sguardi e gesti, ha portato una squadra di provincia a dominare il calcio italiano, trasformando un sogno di gloria in una realtà eterna. Nonostante la sua scomparsa, la leggenda di Osvaldo Bagnoli rimane scolpita nel cuore e nella storia della città di Verona.

Il tributo a Bagnoli non è solo un addio, ma un riconoscimento a un maestro che ha influenzato non solo il calcio, ma anche l’etica e il rispetto all’interno e fuori dal campo. Questi valori continueranno a vivere tra i suoi ex allievi e nei tifosi che lo hanno adorato.

Verona ha perso un padre putativo, una figura che ha saputo unire la città attraverso la passione e l’amore per il calcio. I ricordi di Bagnoli vivranno in eterno, in ogni angolo di questa storica città, continuando a ispirare generazioni future.

– Foto ab/Italpress –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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