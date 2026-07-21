Inizio dell’esperienza in Italia per 14 lavoratori tunisini con Fs e Piano Mattei.

ROMA (ITALPRESS) – In un’iniziativa significativa, quattordici professionisti provenienti dalla Tunisia hanno avviato la loro carriera in Trenitalia, parte del Gruppo FS Italiane. Questi lavoratori hanno completato con successo un percorso di formazione professionale nel paese nordafricano, un primo successo del Piano Mattei, presentato nella cerimonia “Benvenuti in Italia – Piano Mattei Tunisia” presso la sede FS di Villa Patrizi a Roma. Questo progetto rappresenta un passo importante per l’integrazione e la cooperazione internazionale.

Il Ruolo del Piano Mattei

Durante l’evento, i nuovi ingressi hanno ricevuto un caloroso benvenuto, con la condivisione di testimonianze da parte dei partecipanti e dei tutor aziendali coinvolti nel processo di formazione. Anna Veronica Gianasso, Consigliera della Struttura di Missione, ha sottolineato come il Piano Mattei rappresenti una sfida strategica per una cooperazione duratura e basata su competenze condivise. Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs & Communication Officer del Gruppo FS, ha aggiunto che il Piano Mattei mira a rafforzare il dialogo tra Italia e Africa, mentre Gian Luca Orefice, Chief People, Culture & Transformation Officer, ha rimarcato l’importanza della formazione nel creare percorsi di inserimento lavorativo di successo.

“La formazione è un passaggio fondamentale per costruire opportunità lavorative stabili e significative”, ha affermato Gian Luca Orefice. “Attraverso questo progetto, dimostriamo che è possibile integrare lo sviluppo delle competenze con l’inclusione, valorizzando il capitale umano e creando le basi per un’integrazione basata sul lavoro e sulla condivisione delle conoscenze”. L’impegno del Gruppo FS, come ha sottolineato Francesca Stacchiotti, Direttrice Risorse Umane e Organizzazione di Trenitalia, si traduce in percorsi formativi che preparano i nuovi dipendenti a diventare parte integrante dell’organizzazione.

Investimenti nella Formazione: Un Futuro Sostenibile

Il progetto avviato dal Gruppo FS nell’ambito del Piano Mattei dimostra che investire nella formazione può portare a opportunità concrete per il lavoro e la crescita professionale. “Con l’ingresso in Trenitalia, si apre una nuova era, in cui le competenze acquisite dai nuovi lavoratori vengono integrate nell’esperienza operativa”, ha spiegato Stacchiotti. Questo approccio favorisce un’integrazione di valore che si fonda sulla valorizzazione delle persone, sulla responsabilità e sulla condivisione delle competenze. “E’ così che i progetti di cooperazione internazionale generano un valore duraturo, contribuendo alla crescita delle risorse umane e al rafforzamento della nostra struttura”, ha aggiunto.

Il Gruppo FS traduce l’impegno del Piano Mattei in iniziative mirate sia in Tunisia che in Egitto, attraverso programmi di formazione professionale, inclusione lavorativa e trasferimento di know-how tecnico. Collaborando con ELIS, un ente no-profit dedicato a orientamento e formazione, il Gruppo FS sta creando ponti tra Italia, Tunisia ed Egitto. Questo approccio bilaterale si traduce in due linee di intervento complementari: la prima focus sull’inserimento lavorativo nel settore ferroviario tunisino, e la seconda, programmi di qualificazione per docenti e studenti in Egitto. L’obiettivo è favorire il rafforzamento delle competenze nel settore ferroviario, un passo fondamentale per il progresso infrastrutturale dei paesi coinvolti.

Il Piano Mattei testimonia che la cooperazione internazionale può derivare in opportunità di sviluppo reciproco. La formazione continua è essenziale per garantire che le competenze siano allineate alle esigenze del mercato del lavoro. Con questo approccio, il Gruppo FS non solo crea opportunità in Italia e Tunisia, ma contribuisce anche al panorama del lavoro in tutta la regione mediterranea, promuovendo un modello di crescita sostenibile e condivisa.

Per ulteriori dettagli sulla cooperazione tra Italia e Tunisia e sui progetti realizzati dal Gruppo FS, visita il sito ufficiale fsitaliane.it e scopri come le iniziative stanno modellando il futuro del mercato del lavoro nell’area mediterranea.

FONTE ITALPRESS

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