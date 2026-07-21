Egitto: significativa diminuzione dei casi e dei decessi per cancro nel paese.

Significativo Miglioramento nella Lotta Contro il Cancro in Egitto

(EGITTO)(ITALPRESS) – L’Egitto sta ottenendo risultati incoraggianti nella lotta contro il cancro, con un abbattimento notevole del 23,5% nel tasso standardizzato di mortalità e del 17,2% in quello di incidenza tra il 2022 e il 2024. Questi dati emergono dalle stime più recenti del Global Cancer Observatory (GLOBOCAN), parte dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Secondo il Ministero della Salute egiziano, vi è stata una diminuzione complessiva dei nuovi casi di cancro, passando da circa 150.600 a 137.400. Nello stesso periodo, il numero dei decessi è sceso da 95.300 a 80.500, anche con una crescita della popolazione del 9,8%. Questi risultati dimostrano l’efficacia delle politiche sanitarie messe in atto nel Paese.

Il ministro della Salute, Khaled Abdel Ghaffar, ha attribuito questi risultati a diverse iniziative sanitarie nazionali promosse dal presidente Abdel Fattah al-Sisi. Una campagna di particolare rilievo è quella chiamata “100 Million Healthy Lives,” mirata alla lotta contro l’epatite C, che ha influito significativamente sulla riduzione della mortalità e dell’incidenza del cancro al fegato. Infatti, i dati mostrano una diminuzione del 22,1% nella mortalità e del 16,7% nella nuova incidenza di questa forma tumorale.

Tumore al Seno: Priorità per il Ministero della Salute

Nonostante i progressi ottenuti, il ministro Ghaffar ha messo in evidenza che il tumore al seno rappresenta attualmente la forma di neoplasia più comune nel Paese. Questo scenario richiama l’attenzione sulla necessità di intensificare i programmi di diagnosi precoce e di screening, assicurando che le donne egiziane possano ricevere una diagnosi tempestiva e cure adeguate.

Il Ministero della Salute ha annunciato che continuerà a investire significativamente nella prevenzione e nello screening dei tumori. L’impegno si estende anche al potenziamento del Registro nazionale dei tumori, il quale gioca un ruolo cruciale nel monitoraggio e nella gestione delle patologie oncologiche in Egitto. L’implementazione di queste strategie mira a rinforzare i risultati positivi e a migliorare ulteriormente la situazione sanitaria della popolazione.

La lotta contro il cancro in Egitto non è solo una questione di salute pubblica, ma rappresenta un obiettivo strategico per il paese, con l’intento di garantire una vita più sana e produttiva a tutti i cittadini. In questo contesto, è fondamentale mantenere un dialogo aperto tra istituzioni sanitarie, medici e pazienti per promuovere una consapevolezza crescente riguardo alla prevenzione e alla cura delle malattie oncologiche.

Per ulteriori informazioni e dettagli sui programmi di salute pubblica in Egitto, è possibile consultare le fonti ufficiali del Ministero della Salute e della IARC, che forniscono aggiornamenti regolari sui progressi e le iniziative adottate nel settore della salute.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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