Furti e rapine a Potenza: 11 misure cautelari eseguite, ecco i dettagli.

Operazione dei Carabinieri in Provincia di Foggia

POTENZA (ITALPRESS) – Nella mattina di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, supportati dal personale del Comando Provinciale di Foggia, hanno avviato un’operazione significativa su direttive della Procura della Repubblica di Potenza. L’operazione ha interessato la provincia di Foggia e ha avuto come obiettivo l’esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Potenza.

Le Misure Cautelari

Sono 11 le persone coinvolte, accusate di vari reati, tra cui furto e tentato furto aggravato di autovetture, furto aggravato ai danni di un istituto di credito attraverso l’uso di esplosivi, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi e rapina. L’indagine che ha portato a queste misure cautelari è iniziata a seguito di un furto esplosivo avvenuto nel marzo 2025, quando un bancomat situato a Lavello (PZ) è stato colpito da una violenta esplosione.

Questa indagine rispecchia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità sul territorio, rivelando un’organizzazione criminale attiva e ben strutturata. I Carabinieri hanno evidenziato la portata dell’operazione attraverso l’arresto di soggetti provenienti da diverse località, segno di una rete criminale che si estende oltre i confini regionali.

La Procura di Potenza ha messo in luce un quadro complesso, fatto di intensi scambi di informazioni e coordinamento tra diverse unità di polizia. “Questa operazione dimostra la nostra determinazione nel combattere la criminalità organizzata”, ha dichiarato un portavoce dell’Arma. I Carabinieri stanno continuando a monitorare il territorio e a raccogliere ulteriori prove sul coinvolgimento di altre persone nella rete di furti e rapine.

La modalità operativa utilizzata dai ladri, specializzata nell’uso di esplosivi, solleva interrogativi sulle misure di sicurezza adottate dagli istituti bancari e si conferma l’importanza della cooperazione tra diversi corpi di polizia per garantire la sicurezza pubblica. Le indagini sono in corso per ricostruire l’intera filiera delle attività illecite e, possibilmente, risalire agli eventuali mandanti.

Le operazioni da parte delle forze dell’ordine sono un chiaro segnale di una risposta ferma e organizzata contro il fenomeno criminale. “Il nostro compito è garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire simili atti di violenza”, ha aggiunto il comandante provinciale.

Attualmente, le forze dell’ordine sono impegnate in attività di pattugliamento e accertamenti nei confronti di potenziali complici e rifugi della rete di furti. Inoltre, i Carabinieri stanno collaborando con altri enti governativi per migliorare la prevenzione e l’intervento tempestivo in situazioni simili.

Per chi fosse interessato, il comunicato ufficiale sulle misure cautelari e sulle modalità di svolgimento dell’operazione è disponibile presso il sito della Procura della Repubblica di Potenza e sugli organi di stampa locali. Le aggressioni ai danni degli istituti di credito e l’uso di esplosivi richiedono un impegno continuo e strutturato da parte delle autorità per debellare tali fenomeni.

L’attenzione rimane alta e i cittadini sono invitati a segnalare eventuali attività sospette alle autorità competenti. La collaborazione tra comunità e forze dell’ordine è fondamentale per costruire un ambiente più sicuro e sereno.

Per ulteriori aggiornamenti sulle operazioni e sulle indagini in corso, si consiglia di seguire i comunicati ufficiali delle forze dell’ordine e le notizie sui principali canali informativi.

Fonti: Carabinieri, Procura della Repubblica di Potenza.

FONTE ITALPRESS

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