20 Luglio 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri aumenta i carichi: nuovi stop per Politano, Vergara e Rafa Marin, oggi il verdetto su Buongiorno”

redazione 20 Luglio 2026
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Il ritiro del Napoli entra in una fase più intensa della preparazione atletica, ma continuano ad aumentare anche gli imprevisti legati alle condizioni fisiche dei giocatori. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta che Massimiliano Allegri ha alzato il livello del lavoro nella seduta pomeridiana, dedicando gran parte dell’allenamento alla corsa, alle ripetute e alla preparazione aerobica, lasciando per qualche ora da parte il pallone dopo le prime giornate incentrate soprattutto su tecnica e tattica.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il programma ha previsto giri di campo, esercizi atletici e lavoro organico, con carichi comunque inferiori rispetto a quelli adottati nella precedente gestione tecnica. Dopo le consuete sedute in palestra, la squadra ha affrontato un allenamento più impegnativo dal punto di vista della resistenza, segnale di un graduale aumento dell’intensità della preparazione in vista dei primi impegni stagionali.

Come evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’infermeria continua però a riempirsi. Matteo Politano ha saltato entrambe le sedute della giornata a causa di una contusione all’anca destra, mentre Antonio Vergara è rimasto fermo per sintomi influenzali. Nuovo piccolo contrattempo anche per Rafa Marin che, dopo la lieve distorsione alla caviglia accusata sabato, ha interrotto il lavoro per un leggero affaticamento muscolare. Nessuno dei tre preoccupa particolarmente lo staff tecnico, ma si aggiungono comunque alla lunga lista degli indisponibili.

Attualmente sono sette i calciatori ai box. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport ricorda che Billy Gilmour, David Neres, Sam Beukema e Alessandro Buongiorno non hanno ancora iniziato il ritiro a causa dei rispettivi problemi fisici, mentre Politano, Rafa Marin e Vergara si sono fermati durante la preparazione a Dimaro. Una situazione che costringe Allegri a gestire con attenzione i carichi di lavoro in questa prima fase della stagione.

Grande attenzione resta concentrata anche sulle condizioni di Alessandro Buongiorno. Fabio Mandarini, sulle colonne del Corriere dello Sport, spiega che oggi il difensore sarà a Barcellona per il consulto con il professor Ramon Cugat, tra i massimi esperti mondiali in traumatologia e chirurgia ortopedica. Dall’incontro emergerà la decisione definitiva tra una terapia conservativa e un intervento chirurgico per risolvere il problema al tendine del ginocchio destro.

Il centrale azzurro era già stato operato allo stesso ginocchio all’inizio di giugno per l’asportazione di una cisti che ne aveva limitato il rendimento nel finale della scorsa stagione. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport sottolinea che, nonostante quel problema, Buongiorno era stato il difensore più utilizzato da Antonio Conte e il quinto giocatore della rosa per presenze e minuti complessivi. In caso di intervento chirurgico, lo stop potrebbe protrarsi per circa tre mesi; se invece verrà scelta la terapia conservativa, i tempi di recupero dovrebbero ridursi sensibilmente. In ogni caso, il difensore salterà anche il ritiro di Castel di Sangro.

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