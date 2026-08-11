Nuoto, Europei Parigi: Razzetti medaglia d’argento nei 400 misti

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Arriva subito il primo podio italiano nelle gare in vasca degli Europei di nuoto, in corso a Parigi. Il ligure Alberto Razzetti è medaglia d’argento nei 400 misti uomini, nella prima finale in scena oggi nella capitale francese. L’azzurro (Fiamme Gialle / Nuoto – My Sport) ferma il cronometro a 4’10″40, preceduto soltanto dal russo Ilia Borodin (4’08″17). Bronzo per il britannico Max Litchfield (4’11″58). Si tratta della medaglia numero 24 per l’Italia dall’inizio degli Europei degli sport acquatici, l’ottavo argento nella rassegna continentale.

“Sono contento. Ci tenevo un sacco a prendere una medaglia oggi, sapevo che era alla portata. Ilia (Borodin, ndr.) è stato bravo. Sono contento di aver dato il via al meglio alla spedizione, bene così. Sarà sfida Italia, Gran Bretagna e Russia per il medagliere? Sulla carta sì, sono le nazioni più forti, fa piacere essere tra queste ed essere temuti”. Così Alberto Razzetti, ai microfoni di RaiSport, dopo l’argento vinto nei 400 misti uomini agli Europei di nuoto, in corso a Parigi.

ITALIA QUARTA NELLA STAFFETTA 4×200 STILE LIBERO MASCHILE

Quarto posto per l’Italia nella finale della staffetta 4×200 stile libero maschile. Carlos D’Ambrosio (nuovo record italiano in 1’44″72), Marco de Tullio, Jacopo Barbotti e Filippo Megli chiudono la prova in 7’02″82, ai piedi del podio. L’oro va alla Gran Bretagna (7’01″52), davanti alla Francia (argento, 7’02″23) e alla Germania (bronzo, 7’02″28).

ITALIA QUINTA NELLA STAFFETTA 4×200 STILE LIBERO DONNE

L’Italia chiude in quinta posizione la staffetta 4×200 stile libero femminile. Alessandra Mao, Simona Quadarella, Matilde Biagiotti e Bianca Nannucci terminano la finale con il tempo di 7’54″25. L’oro va alla Gran Bretagna (7’45″93), davanti all’Ungheria, argento (7’49″09), e alla Russia, sotto bandiera neutrale, bronzo (7’49″13).

THOMAS CECCON IN FINALE NEI 50 FARFALLA

Thomas Ceccon conquista l’accesso alla finale dei 50 metri farfalla maschili. Il veneto (Fiamme Oro / Leosport Nice Footwear) è quarto nella sua semifinale con il tempo di 22″71 e si giocherà la medaglia domani alle 18.37. Eliminato, invece, il siciliano Lorenzo Gargani (Rari Nantes Florentia), settimo nella prima semifinale con il crono di 23″29.

SARA CURTIS IN FINALE NEI 100 STILE LIBERO

Finale conquistata per Sara Curtis nei 100 metri stile libero femminili. La piemontese (Esercito / CS Roero) chiude in testa la sua semifinale, con il crono di 52″93, e andrà a caccia di una medaglia domani alle 18.42. Eliminata, invece, l’altra piemontese Emma Virginia Menicucci (Esercito / Aniene), settima nella seconda semifinale, con il crono di 54″10.

MARTINENGHI E CERASUOLO VOLANO IN FINALE NEI 100 RANA

Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo accedono alla finale dei 100 metri rana maschili. Il lombardo Martinenghi (tesserato Aniene), campione olimpico in carica, chiude le semifinali con il miglior tempo, fermando il cronometro in 58″67. L’emiliano Cerasuolo (Fiamme Oro / Imolanuoto) avanza invece grazie all’ultimo tempo utile di 59″29. La finale è in programma domani alle 18.48.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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