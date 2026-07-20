Corriere dello Sport: “Napoli, Di Lorenzo nella storia: il capitano del Centenario insegue nuovi record in maglia azzurra”

Giovanni Di Lorenzo continua a scrivere pagine importanti della storia del Napoli. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta come il capitano azzurro rappresenti oggi una delle poche certezze in una squadra che sta vivendo una nuova fase della propria evoluzione tecnica con Massimiliano Allegri. Arrivato nell’estate del 2019, il terzino ha attraversato tutte le recenti ere del club, lavorando con Carlo Ancelotti, Gennaro Gattuso, Luciano Spalletti, Antonio Conte e ora con Allegri, diventando il simbolo della continuità del progetto azzurro.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, Di Lorenzo è stato protagonista di tutti i principali successi dell’ultimo ciclo del Napoli. Con Ancelotti ha debuttato in Champions League, con Gattuso ha conquistato la Coppa Italia e, nello stesso periodo, ha vinto anche il Campionato Europeo con la Nazionale italiana. Successivamente ha alzato al cielo due scudetti con la fascia di capitano durante le gestioni Spalletti e Conte, ai quali si è aggiunta anche la Supercoppa Italiana conquistata a Riyad. Anche nella difficile stagione conclusa con il decimo posto, il numero 22 è rimasto uno dei punti di riferimento della squadra.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la stagione del Centenario potrebbe consegnare al capitano nuovi traguardi storici. Di Lorenzo è infatti destinato a entrare nella top ten dei calciatori con più presenze nella storia del Napoli sia in Serie A sia considerando tutte le competizioni. Inoltre, può già vantare un primato prestigioso: è l’unico capitano del Napoli, insieme a Diego Armando Maradona, ad aver conquistato due scudetti con la fascia al braccio.

Per Fabio Mandarini, sulle colonne del Corriere dello Sport, il segreto della crescita di Di Lorenzo risiede soprattutto nella professionalità e nella capacità di migliorarsi costantemente. Dieci anni fa militava nel Matera in Serie C, mentre oggi è uno dei simboli del Napoli campione d’Italia. Sacrificio, dedizione e continuità hanno accompagnato il suo percorso fino ai quasi 33 anni, che compirà il prossimo 4 agosto, confermandolo ancora oggi come uno dei pilastri della formazione azzurra.

Anche i numeri testimoniano la sua straordinaria continuità. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport evidenzia che Di Lorenzo occupa attualmente il tredicesimo posto nella classifica delle presenze del Napoli in Serie A con 238 partite. Il prossimo obiettivo è raggiungere Ciro Ferrara, decimo con 247 presenze: basteranno nove gare di campionato per agganciarlo e la successiva per superarlo. Più avanti ci sono anche José Callejón, fermo a 255, e Attila Bugatti a quota 256.

Anche considerando tutte le competizioni, il capitano è ormai vicino a un altro importante traguardo. Con 305 presenze, Di Lorenzo punta prima a eguagliare Kalidou Koulibaly, decimo nella graduatoria con 317 partite, e successivamente a superare ancora Ferrara, nono con 322. La rincorsa inizierà ufficialmente il 22 agosto a Marassi, nella sfida contro il Genoa che aprirà il campionato del Napoli.